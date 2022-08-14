الدويش يدافع عَنّْ الهلال فِيْ قضية كنو ويطالب التحكيم بسرعة القرار

علق الإعلامي محمد الدويش، على قرار مركز التحكيم الرياضي، بشأن قضية اللاعب محمد كنو لاعب وسط الهلال.

اقترب كانو من الانضمام إلَّى النصر بعد أن وقع عقوده الرسمية، قبل أن تعود إدارة الهلال وتوقع اللاعب على الإيقاف وتغريم القائد لصالح النصر.

وكتب الدويش عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين المصغر “تويتر” “الاعتقال والحظر يفترض أن يتم البت فِيْه بشكل عاجل، لذا فإن البراءة بعد تنفِيْذ العقوبة أو جزء منها، والتعويضات والغرامات لا تضر بتأخيرها”. لانهم لم يعدموا الا بعد الدرجة النهائية “.

أصدر نادي الهلال بياناً رسمياً، أمس السبت، استنكر فِيْه البيان الصادر عَنّْ مركز التحكيم بشأن قضية اللاعب محمد كانو، مؤكداً أن مثل هذه القضايا لا يتم الإعلان عَنّْها فِيْ وسائل الإعلام المختلفة.

تفاصيل حالة Kno

وكانت غرفة فض المنازعات بالاتحاد السعودي لكرة القدم قد أصدرت قرارًا رسميًا فِيْ 1 مايو بوقف اللاعب محمد كانو لمدة 4 أشهر من لعب أي مباراة رسمية، وكذلك منع الهلال من التسجيل بفترتين (صيف 2022). وشتاء 2022)، والتزام كانو أمام الهلال بدفع 27 مليون ريال لنادي النصر.

جاء ذلك فِيْ سياق الشكوى التي رفعها نادي النصر، بزعم أن كنو أنهى عقده مع النصر وجدد عقده مع الهلال، خلال انتقالات الشتاء الماضي، للمطالبة بإدارة عالمية لقيمة الجزاء. بند فِيْ العقد مع اللاعب.

قدم نادي الهلال استئنافًا إلَّى مركز التحكيم الرياضي السعودي ضد قرار تسوية المنازعات، فِيْ ظل عدم تمكن النادي من تسجيل صفقات جديدة، حيث تغلق فترة الانتقالات الصيفِيْة فِيْ 31 أغسطس.