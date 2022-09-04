الدويش يسخر من النصر بعد الهزيمة أمام التعاون

علق الإعلامي محمد الدويش، على خسارة الفريق الكروي الأول لنادي النصر أمام مضيفه التعاون بهدف لم يرد عليه، فِيْ مباريات الجولة الثانية من دوري روشان السعودي للرياضة. موسم 2022-2023.

وأدت الخسارة إلَّى تراجع النصر إلَّى المركز التاسع برصيد 3 نقاط، فِيْما قفز التعاون إلَّى المركز الثالث فِيْ ترتيب دوري المحترفِيْن برصيد 6 نقاط.

وكان أول فريق كرة قدم لنادي النصر، وقع صيف 2022، وبخمسة لاعبين، هم البرازيلي لويس جوستافو، والكولومبي ديفِيْد أوسبينا، والإسباني ألفارو غونزاليس، والإيفواري جيسلان كونان، وعبد الرحمن غريب.

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مفارقة الدويش

وكتب الدويش عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين المصغر “تويتر” “الانتصار مدرب جديد ولاعبين جدد! يعَنّْي التعاون والوحدة فِيْ مواجهة ذلك. مدربه معه منذ سنوات ولاعبيه فعلوا ذلك”. ليسوا فِيْها ولا جديد .. بعض مبررات الخسارة أسوأ من الخسارة! “

ويستعد نادي النصر لمواجهة نظيره ضمك، السبت المقبل، فِيْ مباريات الجولة الثالثة من دوري روشان السعودي.

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