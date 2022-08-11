الديحاني من أي فخذ ، تعد المملكة العربية السعودية من الدول العربية التي تمتلئ بالقبائل والتي ترجع الى السنوات الماضية والتي لها أصل تاريخي في شبه الجزيرة العربية ” المملكة العربية السعودية ، حيث تضم العديد من القبائل العربية التي لها تاريخ على مدى القرون الماضية ، وبالتالي سنتعرف على احد تلك العائلات و أصلها، بالإضافة إلى أهم المعلومات المتعلقة بها وبقبيلتها، تابعوا معنا للتعرف على الديحاني من اي فخذ .

الديحاني من اي فخذ

تعود أصول عائلة الديحاني إلى قبيلة الضيَّاحين، من الواصل، من البرية، من قبائل قبيلة مطير. وهي من أكبر عائلات هذه القبيلة، وقد سكنت الكويت منذ أكثر من 150 عامًا، مما يعني أن هذه العائلة على وجه الخصوص شهدت أحداثًا ومواقفًا تاريخية تضاف إلى سيرتها الذاتية.

أبرز مناصب آل الديحاني

ضمت عائلة الديحاني العديد من الرجال الذين اتسموا بالشجاعة والقيادة. وتعد معركة الجهراء التي وقعت عام 1920 م، من أهم المواقع التاريخية لهذه العائلة، والتي استشهد منها أكثر من 70 شخصًا أمام القصر الأحمر، وكان ذلك في دولة الكويت. أما قبيلة مطير ككل فقد قيل بينهم إنهم أهل الجدارة والخير، وهم أصحاب الأهداف وحق الرايات، كما يشير بعض المؤرخين إلى أن قبيلة مطير هو أول من استجاب لنداء الملك عبد العزيز لتأسيس الهجر.

افخاذ عائلة ديحاني

بسبب الحجم الكبير لعائلة الضياء بشكل عام، بالإضافة إلى تواجدهم في عدة مناطق وتقسيمهم إلى مجموعتين، هم بدو وحضريون، قد يكون من الصعب فهم أفخاذ جميع أفراد الأسرة، ولكن أشهرهم معدة الضياء 7، ويمكن تفسير ذلك على النحو التالي

عائلة مبارك تنقسم إلى خمس مجموعات، وتتواجد في الرياض والقصيم والكويت وتضم معظمها.

العزرة تنقسم إلى 3 مجموعات، وتقع في حفر الباطن، ومكة المكرمة، والكويت.

العقوت ينقسمون إلى 5 أفخاذ، ومعظمهم في الكويت بنسبة تزيد عن 98٪.

العناترة تنقسم إلى فخذين، ومعظمها في السعودية في مناطق جدة والمدينة المنورة والقصيم والرياض.

الأكالي ينقسمون إلى فخذين معظمهم في الكويت، ويوجدون أيضا في الرياض.

الكركرة تنقسم إلى 3 مجموعات، وتتوزع في الكويت والرياض والقصيم.

أوجه التشابه وهي مقسمة إلى 3 مجموعات، وهي منتشرة في الكويت والمملكة العربية السعودية.

ملتقى الضياء بالقصيم

اشتهرت قبيلة الضياء بتنفيذها لعدد من الفعاليات، من أبرزها ملتقى ضياء، حيث يتم تنظيم سباق الخيل، والذي عادة ما يكون في منطقة القصيم، حيث يرى شيوخ الضياء أن رياضة الخيل. هو تراث شعبي ورمز للماضي، وتجدر الإشارة إلى أن بعض التقديرات تشير إلى أن ثلث عائلة ضاحين يقيمون في المملكة العربية السعودية، في حين أن الثلثين الآخرين في الكويت، بالإضافة إلى أرقام أخرى في قطر والعراق والاردن وغيرها.

وفي الختام تعرفنا عبر السطور السابقة حول أحد تلك العائلات والتي لها تاريخ منذ العديد من الأعوام الماضية وهي الديحاني من أي فخذ ، شرحنا فيه أصل ونسب قبيلة الديحاني ، و ملتقى الضياء بالقصيم .