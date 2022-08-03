الديربي الرابع.. مَوعِد مباراه مصر والجزائر نصف نهائي كأس العرب للشباب والقنوات الناقلة

مباراة مصر والجزائر استمرارا لمباريات نصف نهائي كأس العرب للشباب 2022 والتي تنطلق مساء الأربعاء 3 أغسطس 2022 حيث سيستضيف ملعب نادي ضمك فِيْ مدينة خميس مشيط السَعُودِيْة فعاليات المواجهة القوية والمتوقعة.، فِيْ دربي شمال إفريقيا الرابع، والذي يجمع منتخبي الجزائر ومصر، المتنافسين على لقبهم الأول فِيْ المونديال العربي للشباب، على الرغم من أن حظوظ محاربي الصحراء “تاريخيًا” وعلى الورق تبدو أفضل، إلا أن مفاجآت لا يزال الفراعنة ينتظرون بشدة، خاصة مع الأداء المتميز الذي قدموه فِيْ المسابقات.

فِيْ السطور التالية نستعرض مختلف التفاصيل والأخبار والمشاهد الخاصة بمَوعِد مباراة مصر والجزائر والقنوات الناقلة وكذلك مسار ونتائج الفريقين فِيْ الموسم السادس من البطولة العربية تحت 20 سنة. . الكأس وكذلك تاريخ مشاركات ونتائج الفريقين وكذلك تاريخ مواجهات مصر والجزائر.

مباراة مصر والجزائر

سيكون للجماهِيْر العربية والأفريقية على وجه الخصوص مَوعِد مساء الأربعاء بمواجهة شرسة.

أينما تلتقي الجزائر ومصر، فِيْ ديربي رابع لمنتخبات شمال إفريقيا.

بعد الاشتباكات فِيْ ليبيا والجزائر ومصر والمغرب وأخيرا الجزائر وتونس.

هذا جزء من بطولة كأس العرب 2022 تحت 20 سنة.

كلاهما لديه طموح للفوز بأول لقب لهما فِيْ البطولة العربية للفرق الناشئين.

وإذا كانت الخضر أقرب، فهذا ما سنشرحه بالتفصيل فِيْ الأسطر القليلة القادمة.

أولاً نستعرض الفرق الأربعة التي تأهلت لنصف نهائي المسابقة

وهذا هُو سجل مشاركة المنتخبات السبعة والعشرين فِيْ مونديال الشباب العربي عبر تاريخها

جدير بالذكر أن دور الأربعة سيشهد أيضًا مواجهة آسيوية تسبق لقاء الفراعنة والخضر.

أينما كانت المباراة بين السَعُودِيْة وفلسطين والتي تمثل تحديا خاصا للبطل المدافع عن لقبه ليحقق رقما قياسيا جديدا مع رقم قياسي مميز.

المنتخب المصري

مع منتخب مصر تحت 20 سنة، نبدأ تغطيتنا لمباراة إفريقيا السابعة فِيْ كأس الشباب العربي 2022.

الذي يسعى من خلاله الفراعنة إلى تحقيق إنجاز جديد.

بعد بلوغ نصف نهائي البطولة، ولا شيء أفضل من بلوغ النهائي قبل الفوز باللقب.

🔴 📸 | منتخب الشباب المصري من مواليد 2003 يختتم استعداداته لمواجهة الجزائر فِيْ نصف نهائي كأس العرب المقرر يوم غد الأربعاء الساعة 800 مساء 🇪🇬#encourageegypt pic.twitter.com/tiu7yExnEu – EFA.eg (EFA) 2 أغسطس 2022

بدأت رحَلْة تمساح النيل فِيْ الموسم الجديد من كأس العرب للشباب من دور المجموعات.

تمكن خلالها الفريق من التأهل إلى ربع النهائي، متصدر المجموعة الرابعة.

بنتيجة 6 نقاط وشبكة 3 أهداف.

بعد فوزه فِيْ كل من عمان والصومال على التوالي.

فِيْ ربع النهائي، تمكنوا من اجتياز أسود الأطلسي، “Marruecos”، بعد عودة رائعة.

🔴 | وزير الرياضة يهنئ فريق الشباب بعد تأهله لنصف نهائي كأس العرب #EFA pic.twitter.com/FiMUWIJrBd – EFA.eg (EFA) 1 أغسطس 2022

شارك منتخب الشباب المصري فِيْ كأس العرب 3 مرات من قبل.

كان ذروة إنجازه هُو الوصول إلى نصف النهائي فِيْ نسختي 2022 و 2022.

قبل مغادرته ضد السنغال فِيْ البداية، بعد خسارته بركلات الترجيح (5-6).

ثم انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي (1-1).

فِيْ الثانية خسروا أمام السَعُودِيْة (2-3).

منتخب الجزائر

من جهته، فاز المنتخب الجزائري لأقل من 20 عاما باللقب الأول للبطولة.

بعد هزيمتين فِيْ النهائي بنتيجة (1-2) وأيضاً ضد منافس “السَعُودِيْة”.

فِيْ نسختي 1985 و 2022 من البطولة.

بدأت رحَلْة محاربي الصحراء فِيْ المونديال العربي للشباب من الجولة الأولى.

وفِيْها تمكن من قيادة المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط وصافِيْ (3) أهداف.

بعد لبنان وليبيا على التوالي.

وفِيْ وقت سابق تجاوز بصعوبة عقبة شقيقه وجاره المنتخب التونسي فِيْ ربع النهائي.

تاريخ الاشتباكات بين مصر والجزائر

أما الاشتباكات الجزائرية المصرية فِيْ فئة الشباب، فبحسب رصدنا لـ “ثقافني”، خاض الشقيقان الأفريقيان 8 مباريات.

ومن بين تلك المواجهات اثنان فِيْ كأس العرب للشباب وثلاثة فِيْ بطولة شمال إفريقيا تحت 20 عاما.

فضلا عن مباراتين فِيْ تصفِيْات كأس الامم الافريقية ومباراة واحدة فِيْ كأس الامم الافريقية.

وفازت مصر فِيْ 6 مباريات فِيْما فازت الجزائر فِيْ مباراة واحدة وحسم التعادل بمباراة واحدة.

وعلى مستوى الأهداف التي سجلها فِيْ مواجهات مصر مع الجزائر، سجل الفراعنة 13 هدفا، فِيْما سجل الخضر 4 أهداف.

أعظم نتيجة شهدها تاريخ لقاءات مصر والجزائر كانت فوز فريق الساجدين (4-1).

وذلك خلال مرحَلْة المجموعات من بطولة كأس العرب للشباب، موسم 2022.

أما أكبر فوز لمصر “صفر” على الجزائر فقد كان (4-0).

وقد تحقق ذلك فِيْ تصفِيْات كأس الأمم الأفريقية 2007.

فِيْما كان انتصار الجزائر الوحيد على مصر (2-0).

فِيْ إياب تصفِيْات كأس الأمم الأفريقية 2007.

يشار إلى أن الفريقين التقيا فِيْ دور المجموعات لكأس العرب 2022.

أن محاربي الصحراء تمكنوا من الفوز باللقب على حساب تونس.

وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي، لكن الفراعنة برعوا فِيْ قاعدة “اللعبة العادلة”.

تأهل إلى الدور الثاني كفائزين بالمجموعة.

مَوعِد مباراة مصر والجزائر وقنوات الشركة

من المقرر أن يقام ديربي شمال إفريقيا المثير ليلة الأربعاء فِيْ تمام الساعة التاسعة (900 مساءً) بالتوقيت السعودي، الثامنة (800 مساءً) بتوقيت مصر، السابعة (700 مساءً) بتوقيت غرينتش المحَلْي.

أما عن حكَمْ مباراة مصر والجزائر، الاتحاد العربي لكرة القدم ( UAFAAC ) للكشف عنها قبل ساعات من بدء المواجهة.

وكالعادة ستبث القنوات الرياضية السَعُودِيْة أحداث المباراة عبر إحدى قنواتي. Sports KSA 1 HD أيضاً Sports KSA 2 HD وكذلك القنوات الرياضية الإماراتية أبو ظبي ودبي مع القناة الرياضية الرابعة الربيع سبورت والقناة الرياضية العراقية الرياضية hd العراقيان.

أما معلق المباراة بين مصر والجزائر، فلم تكشف أي من القنوات الناقلة عن المعلقين على المباراة حتى الآن.

استنتاج

خلال التغطيات السابقة، اطلعنا على كل الأخبار والتطورات والمشاهد بخصوص مَوعِد مباراة الجزائر ومصر وقنوات المشغل، بالإضافة إلى مسار ونتائج الفريقين فِيْ كأس العرب للشباب 2022، وكذلك تاريخ مشاركات وإنجازات الفريقين بالإضافة إلى تاريخ مواجهات الجزائر ومصر.