الدينار التونسي يتراجع لمستوى قياسي جديد مقابل الدولار

أظهرت بيانات البنك المركزي التونسي، اليوم الخميس، تراجع الدينار إلَّى مستوى قياسي جديد مقابل الدولار، وهُو ما يهدد بتقويض احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي، وقد يزيد تكلفة خدمة الدين ويوسع عجز الموازنة.

أدى ضعف الدينار إلَّى مزيد من التدهُور فِيْ القوة الشرائية للتونسيين.

وبحسب البنك المركزي، فقد تم تداول الدينار عَنّْد المستوى 3.225 مقابل الدولار، أمس الأربعاء، بانخفاض نسبته 16٪، مقارنة بالعام الماضي.

وكان سعر الدينار قد وصل فِيْ مايو الماضي إلَّى مستوى 3.101 للمرة الأولى تحت ضغط ارتفاع التضخم وتفاقم العجز التجاري وانعكاسات الأزمة الأوكرانية الحادة على المالية العامة.

ارتفع معدل التضخم السنوي فِيْ البلاد فِيْ أغسطس إلَّى 8.6٪، وهُو أعلى مستوى منذ ما يقرب من ثلاثة عقود.