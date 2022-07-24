الديون والفقر والتضخم.. تحديات تونس تهِيْمن على استفتاء “تغيير النظام”

تتعرض تونس لضغوط اقتصادية والأسعار ترتفع بشكل كبير، مما يشكل تحديًا كبيرًا للرئيس قيس سعيد، الذي يخطط لتغيير النظام السياسي.

ويهدف سعيد إلَّى تغيير النظام السياسي من خلال استفتاء على الدستور يعقد يوم الاثنين.

يأتي الاستفتاء فِيْ الوقت الذي تواجه فِيْه تونس تحديات اقتصادية كبيرة، بما فِيْ ذلك الديون والفقر والتضخم.

المالية العامة

أدى الضغط على المالية العامة التونسية إلَّى تأخير دفع رواتب الموظفِيْن ومشاكل فِيْ سداد قيمة واردات القمح.

وقال محافظ البنك المركزي مروان عباسي إن عجز الموازنة من المتوقع أن يتسع إلَّى 9.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام من توقع سابق عَنّْد 6.7٪.

وأضاف العباسي أن ذلك يرجع إلَّى تنامي قوة الدولار والارتفاع الحاد فِيْ أسعار الحبوب والطاقة ونتائج الحرب الأوكرانية التي قال العباسي إنها خلقت احتياجات تمويلية إضافِيْة تصل إلَّى 1.6 مليار دولار.

تستنزف الموارد المالية التونسية بالفعل بسبب واحدة من أعلى رواتب القطاع العام فِيْ العالم بالنسبة لحجم الاقتصاد وبسبب الإنفاق المكثف على واردات الطاقة ودعم المواد الغذائية.

وزاد هذا الضغط بسبب انخفاض قيمة الدينار التونسي. وتراجع الدينار إلَّى مستوى 3.18 للدولار بتراجع 13.2 بالمئة حتى 14 يوليو تموز مقارنة بمستواه قبل عام من ذلك التاريخ.

تأمل الحكومة فِيْ الحصول على قرض بقيمة 4 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي مقابل تجميد رواتب القطاع العام وتوظيف عمال جدد وتقليل دعم المواد الغذائية والطاقة، لكن نقابة الشغل التونسية القوية عارضت هذه الإجراءات، الأمر الذي يشكل عقبة رئيسية أمامها. تطبيق.

مخاطر ديون عالية

قال صندوق النقد الدولي العام الماضي إن الدين العام التونسي سيصبح غير مستدام إذا لم يتم تطبيق إصلاحات مدعومة على نطاق واسع.

وبحسب موازنة الدولة لعام 2022، من المتوقع أن يصل الدين العام التونسي إلَّى ما يقارب 114.14 مليار دينار (40 مليار دولار) بنهاية العام الجاري، ما يمثل 82.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي، بزيادة قدرها 81٪ عَنّْ عام 2022.

يعكس قلق المستثمرين، أو انتشار عائدات السندات التونسية، أو العلاوة التي سيحتاجها المستثمرون لشراء أداة الدين التونسية هذه بدلاً من نظيرتها الأمريكية الأكثر أمانًا، وهِيْ حاليًا واحدة من أعلى المعدلات فِيْ العالم.

وارتفع إلَّى أكثر من 2800 نقطة أساس، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف المعدل المثير للقلق البالغ 1000 نقطة أساس.

إلَّى جانب أوكرانيا والسلفادور، تُصنف تونس من بين المراكز الثلاثة الأولى فِيْ قائمة مورغان ستانلي للبلدان الأكثر احتمالية للتخلف عَنّْ السداد.

من المقرر استحقاق ما يقرب من 3 مليارات دولار من الديون بالعملات الأجنبية بين عامي 2024 و 2027.

وتأمل الحكومة، التي لا تستطيع الوصول إلَّى الأسواق العالمية، أن يفتح اتفاق مع صندوق النقد الدولي الباب أمام دعم مالي أوسع.

قفزة فِيْ التضخم

بلغ معدل التضخم السنوي فِيْ تونس سلسلة من المستويات القياسية هذا العام ولامس 8.2٪ فِيْ يونيو.

وزادت الحكومة أسعار البنزين ثلاث مرات هذا العام، وتبلغ تكلفة ملء خزان السيارة التقليدية حاليا 100 دينار بعد أن كانت 93 دينارا فِيْ بداية العام.

فِيْ مايو، احتج المزارعون فِيْ عدة مناطق على ارتفاع تكلفة علف الحيوانات وقالت الحكومة إنها سترفع أسعار المواد الغذائية بما فِيْ ذلك الحليب والبيض والدواجن.

تونس معرضة بشكل خاص لآثار اضطرابات الحبوب التي سببتها حرب أوكرانيا، ويقول البنك الدولي إنه يستورد 60 فِيْ المائة من القمح اللين و 66 فِيْ المائة من الشعير من روسيا وأوكرانيا.

فِيْ يونيو، وافق البنك الدولي على قرض بقيمة 130 مليون دولار لواردات القمح والشعير.

فقر

فِيْ مقابلة مع إحدى الصحف المحلية فِيْ مايو، قال وزير الشؤون الاجتماعية إن عدد الأسر المحتاجة قد ارتفع من 310 آلاف فِيْ عام 2010، عَنّْدما بدأت الانتفاضة المؤيدة للديمقراطية، إلَّى أكثر من 960 ألف اليوم. وأضاف أن قرابة ستة ملايين تونسي أو نصف سكان البلاد يعيشون تحت خط الفقر.

معدل البطالة مرتفع، حيث وصل إلَّى 18.4٪ فِيْ عام 2022، وفقًا للبنك الدولي. كَمْا أن المعدل مرتفع للغاية بين الشباب والنساء وفِيْ غرب البلاد.