الذكاء الاصطناعي في الحج.. من التفويج الذكي لإدارة الحشود

نفذت وزارة الحج والعمرة نظام إدارة المجموعات الذكية خلال موسم حج هذا العام، لإدارة الحشود باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل حركة الحشد في جميع محطات قطار مشاعر والمسارات الرئيسية المؤدية إلى جسر الجمرات كنظام متكامل. . لأول مرة هذا العام وربطه بغرفة التحكم بالمجموعة للحفاظ على سلامة الحجاج.

الذكاء الاصطناعي في خدمة الحجاج

كما نفذت الوزارة شبكة موسعة لإنترنت الأشياء لتغطية جسر الجمرات والطرق الرئيسية بنظام مرتبط ببطاقة تفويج الذكية التي يمتلكها مسؤول المخيم خلال رحلته من المخيم إلى جسر الجمرات. تفويج من خلال ربطه بلوحة تحكم ونظام ذكاء الأعمال لدعم اتخاذ القرار على منصة تفويج للإدارة الذكية.

يهدف المشروع إلى تسهيل حركة الحشود في محطات النقل وتقليل وقت الانتظار، بالإضافة إلى ضبط ومراقبة تدفق الحجاج في منى على جميع المسارات التي تم تغطيتها بالكاميرات الذكية المستخدمة لأول مرة في الحرم الشريف كنظام متكامل لدعم القرار.