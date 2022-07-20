الذهب “أسير الفائدة”.. انخفاض كبير للجلسة الرابعة على التوالي

انخفض الذهب يوم الأربعاء حيث أدت المخاوف من تشديد السياسة النقدية وزيادة عوائد سندات الخزانة إلَّى تبديد الراحة من انخفاض الدولار.

أسعار الذهب اليوم

وبحلول الساعة 0610 بتوقيت جرينتش، انخفض الذهب فِيْ المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلَّى 1706.85 دولار للأوقية.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلَّى 1706 دولارات للأوقية.

4 جلسات خسائر

انخفض الدولار للجلسة الرابعة على التوالي، على الرغم من بقائه عَنّْد مستويات عالية، مما يجعل المعدن المقوم بالدولار أقل تكلفة لمشتري العملات الأخرى.

وقال مصدران مطلعان على الأمر لرويترز إن صانعي السياسة فِيْ البنك المركزي الأوروبي يدرسون رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس أكثر مما كان متوقعا فِيْ اجتماعهم غدا الخميس لاحتواء ارتفاع التضخم إلَّى مستويات قياسية.

استقر العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بعد جلستين من المكاسب.

أسعار المعادن النفِيْسة

بالنسبة للمعادن الثمينة الأخرى، كان هناك تغير طفِيْف فِيْ الفضة فِيْ المعاملات الفورية، وظلت عَنّْد 18.74 دولار للأوقية.

استقر البلاتين عَنّْد 874.61 دولار للأوقية. وصعد البلاديوم 0.5 بالمئة إلَّى 1884.66 دولار للأوقية.