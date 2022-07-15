الذهب ضحية الدولار والفائدة.. 5 أسابيع متتالية من الخسائر

تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة، وبقيت فِيْ طريقها إلَّى الانخفاض الأسبوعي الخامس على التوالي.

وتأثير استمرار ارتفاع الدولار والمخاوف من ارتفاع حاد فِيْ أسعار الفائدة الأمريكية على الطلب على الذهب.

أسعار الذهب اليوم

وانخفض سعر الذهب فِيْ التعاملات الفورية 0.3٪ إلَّى 1704.59 دولار للأوقية بحلول الساعة 0702 بتوقيت جرينتش، ليفقد 2.1٪ منذ بداية الأسبوع.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلَّى 1701.70 دولار.

ضحية الدولار والفائدة

يحوم الدولار حول أعلى مستوى له منذ 20 عاما، لمواصلة خفض الطلب على الذهب المقوم بالعملة الأمريكية بين المستثمرين الأجانب، بعد أن انخفض المعدن الثمين بأكثر من 2 أمس الخميس.

قال اثنان من صانعي السياسة الفِيْدراليين الأكثر تشددًا يوم الخميس إنهما يفضلان رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس أخرى فِيْ اجتماع السياسة النقدية لهذا الشهر.

تزيد أسعار الفائدة وعائدات السندات المرتفعة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب، والتي لا تؤدي إلَّى عوائد ثابتة.

تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات يوم الجمعة، مما عزز سعر الذهب بشكل طفِيْف.

أسعار المعادن النفِيْسة

ومن بين المعادن النفِيْسة الأخرى، تراجعت الفضة 1.1٪ إلَّى 18.18 دولارًا للأوقية، لتخسر نحو 6٪ هذا الأسبوع، متجهةً إلَّى الخسارة الأسبوعية السابعة على التوالي.

وتراجع البلاتين 0.4 بالمئة إلَّى 840.53 دولار للأوقية.

انخفض البلاتين بنحو 6.4 ٪ هذا الأسبوع، وهُو أكبر انخفاض فِيْ ثلاثة أشهر.

وارتفع البلاديوم 0.4 بالمئة إلَّى 1904.27 دولارات، لكنه تراجع بنسبة 13 بالمئة هذا الأسبوع، وهُو أكبر انخفاض منذ نوفمبر الماضي.

أظهرت بيانات الليلة الماضية أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك فِيْ الولايات المتحدة قفز بنسبة 9.1٪ فِيْ يونيو، وهُو أكبر ارتفاع منذ أكثر من أربعة عقود.

تشير التوقعات إلَّى أن الاحتياطي الفِيْدرالي سيكثف تحركاته لتقليل الضغوط التضخمية من خلال رفع سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس فِيْ اجتماعه المقبل للسياسة فِيْ 26-27 يوليو.