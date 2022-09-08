الذهب يتراجع ترقبا لخطاب “باول” وقرار من “لاجارد” بشأن الفائدة

تراجعت أسعار الذهب يوم الخميس، بينما يترقب المستثمرون تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي جيروم باول

بالإضافة إلَّى قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن نسبة الفائدة فِيْ وقت لاحق اليوم.

سعر أونصة الذهب اليوم

وتراجع الذهب فِيْ المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلَّى 1716.59 دولار للأوقية بحلول الساعة 0609 بتوقيت جرينتش بعد ارتفاعه بنحو واحد بالمئة يوم الأربعاء.

ولم تشهد العقود الأمريكية تغيرًا طفِيْفًا واستقرت على 1728 دولارًا.

يأتي ذلك فِيْما استقر مؤشر الدولار بالقرب من أعلى مستوى له فِيْ عقدين من الزمن والذي لامسه فِيْ الجلسة السابقة.

وقال بريان لان، العضو المنتدب فِيْ Gold Silver Central ومقرها سنغافورة “هناك الكثير من الأنظار على ما سيقوله باول الليلة وما إذا كان هناك أي مؤشر على ما سيفعله بنك الاحتياطي الفِيْدرالي فِيْ نهاية الشهر”.

توقعات رفع سعر الفائدة الأمريكية

من المتوقع أن يرفع بنك الاحتياطي الفِيْدرالي سعر الفائدة بمقدار 50 أو 75 نقطة أساس أخرى هذا الشهر.

يتوقع المستثمرون أيضًا أن يعلن المركزي الأوروبي عَنّْ رفع كبير فِيْ أسعار الفائدة للحد من التضخم فِيْ قراره المتوقع فِيْ الساعة 1215 بتوقيت جرينتش.

ومن المقرر أن يتبع القرار مؤتمر صحفِيْ مع رئيسة البنك كريستين لاجارد فِيْ الساعة 1245 بتوقيت جرينتش.

أما بالنسبة للمعادن النفِيْسة الأخرى، فقد هبط البلاتين 0.4 بالمئة إلَّى 863.02 دولار للأوقية.

وتراجع البلاديوم أيضا 0.3 بالمئة إلَّى 2037.47 دولار. استقرت الفضة عَنّْد 18.5143 دولار.