الذهب يتراجع والدولار على قمة 20 عاما.. ما السبب

انخفض الذهب اليوم، مع استقرار سعر الدولار بالقرب من أعلى مستوياته فِيْ 20 عاما، ليواصل الضغط على الطلب على الذهب المقوم بالدولار.

وتراجع سعر الذهب 0.1 بالمئة إلَّى 1740.16 دولار للأوقية بحلول 0045 بتوقيت جرينتش.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلَّى 1739.50 دولار.

يقترب الدولار من أعلى مستوى له منذ 20 عامًا

استقر الدولار بالقرب من أعلى مستوى له منذ ما يقرب من 20 عامًا، مما تسبب فِيْ ابتعاد المشترين الأجانب عَنّْ الذهب.

انخفض الذهب للأسبوع الرابع على التوالي يوم الجمعة، متأثرًا بارتفاع الدولار والمراهنات على الزيادات الحادة فِيْ أسعار الفائدة التي تكتسب قوة بعد بيانات الوظائف الأمريكية القوية.

بدأت الأسْهُمْ الآسيوية بحذر يوم الاثنين حيث يستعد المستثمرون لتقرير التضخم الأمريكي الذي قد يفرض زيادة كبيرة أخرى فِيْ أسعار الفائدة

أما بالنسبة للمعادن الثمينة الأخرى، فقد انخفض سعر الفضة فِيْ المعاملات الفورية بنسبة 0.2 فِيْ المائة إلَّى 19.27 دولارًا للأوقية، وانخفض البلاتين بنسبة واحد فِيْ المائة إلَّى 887.89 دولارًا.

ونزل البلاديوم 1.3 بالمئة إلَّى 2153.50 دولار بعد صعوده نحو عشرة بالمئة يوم الجمعة.

يرتفع الدولار مقابل الين

كَمْا ارتفع الدولار إلَّى أعلى مستوى له فِيْ 24 عامًا مقابل الين يوم الاثنين بعد أن أشارت النتائج الجيدة من التحالف المحافظ الحاكَمْ فِيْ اليابان إلَّى عدم وجود تغيير فِيْ السياسات النقدية المتساهلة ومخاوف النمو العالمي التي غذت الدولار كَمْلاذ آمن على نطاق أوسع.

وارتفع الدولار إلَّى 137.28 ين فِيْ التعاملات الصباحية وهُو أعلى مستوى له منذ أواخر عام 1998.

ثم قلص الدولار هذه المكاسب بشكل طفِيْف وارتفع 0.6 بالمئة إلَّى 136.93.

كَمْا ارتفع الدولار مقابل اليورو الذي انخفض بنسبة 0.38 فِيْ المائة إلَّى 1.0144 دولار، متجهاً مرة أخرى نحو أدنى مستوى له فِيْ 20 عاماً، والذي سجله خلال تعاملات الجمعة، تاركاً مؤشر الدولار مرتفعاً 0.4 فِيْ المائة عَنّْد 107.3.