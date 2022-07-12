الذهب يستقر فوق أدنى مستوى فِيْ 9 أشهر.. كَمْ سعر الأوقية اليوم

استقر الذهب يوم الثلاثاء مع عوائد منخفضة على سندات الخزانة الأمريكية.

الأمر الذي عزز الطلب وعوض عَنّْ تأثير ارتفاع الدولار الذي دفع الذهب إلَّى أدنى مستوى له فِيْ تسعة أشهر قبل ذلك.

واستقر الذهب فِيْ تعاملات فورية عَنّْد 1733.59 دولار للأوقية بحلول الساعة 0740 بتوقيت جرينتش بعد أن سجل أدنى مستوى له منذ 30 سبتمبر أيلول عَنّْد 1722.36 دولار للأوقية فِيْ وقت سابق من الجلسة.

عقود الذهب الأمريكية

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلَّى 1733.60 دولار للأوقية.

انخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لمدة عشر سنوات للجلسة الثانية على التوالي، مما يدعم الطلب على الذهب، والذي لا يولد فائدة ثابتة.

قفز الدولار إلَّى أعلى مستوى فِيْ 20 عامًا مقابل سلة من العملات الرئيسية يوم الثلاثاء، مما جعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة لمشتري العملات الأخرى.

أسعار المعادن النفِيْسة

أما المعادن النفِيْسة الأخرى، فقد تراجعت الفضة 0.7 بالمئة إلَّى 18.95 دولار للأوقية. وتراجع البلاتين اثنين بالمئة إلَّى 852.07 دولار للأوقية وتراجع البلاديوم 1.5 بالمئة إلَّى 2130.02 دولار للأوقية.