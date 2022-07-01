الذهب يهُوي أسفل 1800 دولار للأوقية والدولار يحلّق.. عواصف “الفائدة”

تراجعت أسعار الذهب إلَّى أقل من 1800 دولار للأوقية يوم الجمعة، فِيْ حين قفز الدولار الأمريكي، مستفِيْدًا من تأثير ارتفاع أسعار الفائدة.

يتجه المعدن الثمين إلَّى خسارته الأسبوعية الثالثة على التوالي، حيث أدت السياسات النقدية المتشددة للبنوك المركزية الرئيسية وصعود الدولار الأمريكي إلَّى خفض جاذبيته.

ارتفع الدولار إلَّى أعلى مستوياته فِيْ العقدين الماضيين، ولا يزال يجعل الذهب أقل جاذبية لمشتري العملات الأخرى.

أسعار الذهب اليوم

وتراجع الذهب فِيْ المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلَّى 1797.19 دولار للأوقية بحلول الساعة 0547 بتوقيت جرينتش بعد أن سجل أدنى مستوى له منذ 16 مايو أيار عَنّْد 1794.62 دولار.

كَمْا تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5٪ إلَّى 1798.60 دولار.

تراجعت أسعار الذهب، التي خرجت من أسوأ ربع لها منذ أوائل عام 2022، بنحو 1.6 فِيْ المائة هذا الأسبوع.

أسعار المعادن النفِيْسة

أما بالنسبة للمعادن الثمينة الأخرى، فقد تراجعت الفضة فِيْ المعاملات الفورية 1.3 فِيْ المائة إلَّى 19.98 دولار للأوقية، وانخفضت بنحو 5.4 فِيْ المائة هذا الأسبوع، وهُو أكبر انخفاض منذ منتصف مايو.

وتراجع البلاتين 0.1 بالمئة إلَّى 893.31 دولار، ويواجه رابع انخفاض أسبوعي على التوالي. ونزل البلاديوم 0.9 بالمئة إلَّى 1920.65 دولار لكنه ارتفع بنحو 2.2 بالمئة هذا الأسبوع.

عوائد سندات الخزانة الأمريكية

عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات عَنّْد أدنى مستوياتها منذ 6 يونيو.

قال ستيفن إينيس، العضو المنتدب لشركة SBI Asset Management، إن تفضيل المستثمرين للنقد والحفاظ على الثروة قد يؤدي إلَّى انخفاض كبير فِيْ الذهب قبل ما ينبغي أن يكون انتعاشًا متوقعًا عَنّْدما يأتي الركود.

تزيد معدلات الفائدة وعائدات السندات المرتفعة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الثمين الذي لا ينتج عَنّْه عائد.

الدولار يطير

رفعت المخاوف من ركود عالمي الين الياباني والدولار الأمريكي كَمْلاذ آمن يوم الجمعة، بينما انخفض الدولار الأسترالي الحساس للمخاطر إلَّى أدنى مستوى له فِيْ عامين.

ارتفع الين إلَّى 135.105 مقابل الدولار، مبتعدًا عَنّْ أدنى مستوى له فِيْ منتصف الأسبوع عَنّْد 137، والذي كان أضعف مستوى له منذ 24 عامًا.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ستة من أقرانها، منها الين واليورو والجنيه الإسترليني، بنسبة 0.18٪ إلَّى 104.85.

وهبط اليورو 0.31٪ إلَّى 1.0449 دولار، وتراجع الجنيه البريطاني 0.53٪ إلَّى 1.21145 دولار.

ونزل الدولار الأسترالي 1.12 بالمئة إلَّى 0.6826 دولار ولمس 0.6822 دولار، وهُو مستوى لم يشهده منذ يونيو 2022.

وهبط نظيره النيوزيلندي 1.15 بالمئة إلَّى 0.6175 دولار للمرة الأولى منذ مايو 2022.

كتب المحللون الاستراتيجيون فِيْ آر بي سي كابيتال ماركتس فِيْ مذكرة للعملاء “معَنّْويات الدولار تتدهُور وسط مخاوف متزايدة من الركود”.

وأضافوا أن احتمالات انزلاق الولايات المتحدة إلَّى الركود دون جر بقية العالم معه منخفضة للغاية.

وأضافوا أن الدولار وعملات الملاذ الآمن الأخرى مثل الين والفرنك السويسري ستستفِيْد على حساب العملات المرتبطة بالسلع والجنيه الإسترليني أثناء الانكَمْاش العالمي.

يتجه مؤشر الدولار نحو مكاسب بنسبة 0.75٪، بينما سيكون أفضل أسبوع له فِيْ أربعة أسابيع.

أما بالنسبة لليورو، فإنه يتجه نحو تسجيل انخفاض أسبوعي بنسبة 0.94٪ بعد أن لامس أدنى مستوى فِيْ أسبوعين عَنّْد 1.0381 دولار أمس الخميس، حيث يرى المستثمرون أن المأزق الاقتصادي فِيْ أوروبا أخطر مما هُو عليه فِيْ الولايات المتحدة. الدول، حيث تفاقمت بسبب أزمة الطاقة التي أججتها الحرب فِيْ أوكرانيا.

وتراجع الجنيه البريطاني بنسبة 1.21٪ هذا الأسبوع، بينما انخفض الدولار الأسترالي بنسبة 1.66٪ منذ يوم الجمعة الماضي.