الذي قتل الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو ، عمر بن الخطاب الذي كان من أشد الصحابة على الكفار فقال عنه النبي محمد- صلى الله عليه وسلم- “اللهم أعز الإسلام بأحد الأعمار” وكان عمر بن الخطاب ينادي لصلاة الفجر ومقيم لها وهو بالركعة الأولى في ركعتي السنة وكان يقرأ بها سورة يوسف وأطالت بعد روايات أنه كان يقرأ سورة النحل له حين يجتمع الناس في المسجد قبل انتشار خبر مقتله.

عمر بن الخطاب

هو صحابي جليل وأحد المبشرون بالجنة وكان من الأعزاء في الإسلام فقد مكن الله به الإسلام والمسلمين وكان يمتلك القوة والشجاعة، فقد مقره به المجوسي عندما قام بطعن عمر بن الخطاب وصادفه مسلم في طريقه فقتله بتقديم عبد الرحمن بن عوف ليكمل الصلاة.

سبب مقتل عمر بن الخطاب

عمر بن الخطاب الذي منع دخول الموارد إلى المدينة فقد كتب المغيرة إلى عمر- رضي الله عنه- وهو يطلب منه دخول الموالي له القرآن الكريم من الأعمال المدينة، وطلب المجوسي للدخول إلى عمر ويشفيه من قلة ما يعطي لها ومن المال وسرد له قصته فأجاب عمر بن الخطاب أمير المؤمنين بعد ما يأخذه من المال مقابل عمله، وقد غضب المجوسي من رد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وبعد عده أيام صنع المجوس في خنجره يحتوي على راسين فأقام بطعنه عمر بن الخطاب، والله والقاتل هو أبو لؤلئه المجوسي.

وصية عمر بن الخطاب قبل وفاته

قبل وفاة عمر بن الخطاب أوصى عمر بن الخطاب الخليفة من بعده الوصايا جامعة وكانت تلك الوصايا تضم الجانب الديني والجانب العسكري والجانب السياسي والجانب الاقتصادي والجانب الاجتماعي وفيما يختص بالجانب الديني أو ثابتة والله في السر وفي الجانب العسكري أوصى بأهمية إبقاء الجيش الإسلامي أوصى بالالتزام بالعدل والرعاية، هو في الجانب الاقتصادي أمر بتوزيع أموال الدولة بين الناس بالعدل.

قبل استشهاد عمر بن الخطاب أوصى عائشة رضي الله عنها بأن يدفن مع صاحبه رسول الله- صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر فقد كانت تريد عائشة لنفسها أن تدفن مع زوجها وأبيها وقد قدمت عمر بن الخطاب على نفسها وأوفت له الطلب.