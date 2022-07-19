الذ مخلل خيار بطريقة سهلة وقرمشة جميلة

مخلل الخيار من ألذ وأشهى أنواع المخللات التي يقبل الكثير من الناس تناولها والاستمتاع بمذاقها جنباً إلى جنب مع الوجبات اليومية وخاصة الوجبات الخفِيْفة والسريعة اللذيذة والمقرمشة اللذيذة وهِيْ من أفضل وأهم أنواع المخللات خضروات صحية مفِيْدة للجسم. يساعد فِيْ القضاء على حموضة المعدة وحماية الفم من الروائح الكريهة. كَمْا أنه يساعد على إنقاص الوزن الزائد. تعتبر من الخضروات المليئة بالماء. هذه الكَمْية تكفِيْ لإنقاص الوزن خلال فترة النظام الغذائي الصحي، فهِيْ غنية بالألياف مما يجعلك تشعر بالشبع لفترة طويلة وهِيْ وجبة خفِيْفة سريعة، ترطب الجسم من الداخل وتنقي البشرة، وتزيل السموم بشكل كبير، يقي من السرطان ويقوي العظام والمفاصل ويعالج الضعف، فهُو أسرع وأسهل نوع من الخضار لينضج بسرعة ولا يستغرق وقتاً طويلاً لينضج، ولهذا نقدم لك الطريقة والمكونات الدقيقة لتحضير مخلل الخيار مع نكهة مقرمشة تشعل الشهِيْة للأكل والتمتع بنكهتها والحصول على قيمتها الغذائية من خلال هذه الوصفة. تحتاج إلى اتباع هذه الخطوات أدناه للحصول على أفضل أنواع المخللات المصنوعة يدويًا فِيْ المنزل.

يعتبر الخيار من أفضل الخضروات الصحية المفِيْدة للجسم لاحتوائه على نسبة عالية من الحديد والعديد من المعادن الثمينة التي تساعد الجسم على التخلص من السموم الداخلية بالإضافة إلى الوجبات اليومية فهُو أجمل وأفضل أنواع المخللات المصنوعة يدويًا التي لها قرمشة لذيذة وسريعة النضج لتناولها والاستمتاع بنكهة خفِيْفة لذيذة.

طريقة عمل مخلل الخيار

مكونات الخيار المخلل

نصف كيلو خيار صغير

3 ملاعق كبيرة خل

ملعقتان كبيرتان ملح أو أكثر حسب الرغبة

فص ثوم مقطع شرائح

نصف لتر من الماء

فلفل اخضر حار

طريقة تحضير مخلل الخيار

نحضر وعاء متوسط ​​بغطاء يغلق جيداً، نضيف الماء والخل والملح والسكر ونقلب جيداً حتى يذوب السكر والملح، ثم نضع الخيار كاملاً أو مقطعًا حسب الرغبة، ثم نضيف الفلفل الحار، شرائح من الثوم، ثم أغلق الوعاء واتركه ليوم كامل خارج الثلاجة ثم ضعه فِيْ الثلاجة، حتى يصبح جاهزًا للتقديم، وعادة ما ينضج فِيْ اليوم الثاني أو يترك لفترة أطول حتى تمتص النكهة من الثوم والفلفل. هذه أسهل طريقة لعمل مخلل الخيار بنكهته اللذيذة.