الرئاسة ترفع جاهزيتها للحالة المطرية بالمسجد الحرام

كثفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، من خلال وكالة حماية وخدمات البيئة، جهودها خلال هطول الأمطار على المسجد الحرام، حيث جندت الوكالة أكثر من 200 مراقب ومراقب، 4000 رجل وامرأة. عامل، وأكثر من 500 على استعداد للتعامل مع حالة الأمطار في المسجد الكبير.

جهز الطبق الأخير

وقال وكيل السكرتير العام لحماية البيئة وبحوث الخدمات المهندس أحمد بن عمر في العماش، إنه تم تجهيز الفناء والمصليات والمداخل والمخارج للأمطار، ثم كثفت الوكالة جهودها من أجل إزالة آثار الأمطار التي سقطت اليوم على المسجد الحرام حفاظاً على سلامة حجاج بيت الله الحرام. لأداء طقوسك بكل سهولة ويسر، قم بتوزيع معدات شفط المياه ومعدات الغسيل داخل وخارج الحرم الجامعي للمساهمة بشكل فعال في عملية التجفيف.

وأكد بلمش أن الهيئة تكثف استعداداتها لهذه الحالات من خلال تشغيل خطط الطوارئ وتكثيف عملها، كما وضعت خطة احترازية استعدادًا للأمطار، بناءً على توزيع القوى العاملة والجهة الرقابية على المواقع في. العدد الكافي لتغطية الحاجة لتقديم أفضل الخدمات لزوار الحرمين الشريفين.

سترات المطر

وأضاف “بلماش” أنه تم توفير معاطف واقية من المطر ووضع ما يكفي من مشايات بلاستيكية عند المداخل الرئيسية والفرعية وعند مداخل السلالم المتحركة، بالإضافة إلى تنظيف الفتحات وغرف التفتيش لضمان عدم وجود انسداد.

وختم البماش أن هذه الخدمات تأتي تنفيذا لتوجيهات معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبد العزيز السديس لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في توفير بيئة آمنة. طمأنة الحجاج على أداء مناسكهم بكل سهولة ويسر وبدون مشاكل.