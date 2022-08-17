الرئيس الأميركي يوقع مشروع قانون خفض التضخم بقيمة 430 مليار دولار

وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن صفقة بقيمة 430 مليار دولار يوم الثلاثاء، يُنظر إليها على أنها أكبر حزمة مناخية فِيْ تاريخ الولايات المتحدة، تهدف إلَّى تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري المحلية وخفض أسعار الأدوية التي تستلزم وصفة طبية.

وقال بايدن فِيْ احتفال أقيم فِيْ البيت الأبيض، “فِيْ هذه اللحظات التاريخية، وقف الديمقراطيون إلَّى جانب الشعب الأمريكي، وكل جمهُوري وقف مع مصالح خاصة … صوت كل جمهُوري فِيْ الكونجرس ضد هذا القانون”، فِيْ إشارة إلَّى التضخم- قانون التخفِيْض.

يهدف القانون الجديد إلَّى مكافحة تغير المناخ، وخفض أسعار الأدوية الموصوفة وتقليل انبعاثات غازات الدفِيْئة المحلية. ويقول الديمقراطيون إن القانون سيساعد أيضا فِيْ محاربة التضخم بخفض العجز الفِيْدرالي.

وقال زعيم الجمهُوريين فِيْ مجلس الشيوخ ميتش مكونيل إن القانون الجديد سيكون له تأثير معاكس.

وأضاف أن “الديمقراطيين سرقوا الأمريكيين العام الماضي بالإنفاق الذي دفع اقتصادنا إلَّى تسجيل تضخم قياسي. الحل هذا العام هُو القيام بذلك مرة أخرى. المشروع الذي وقع عليه الرئيس بايدن ليصبح قانونًا اليوم يعَنّْي ضرائب أعلى وفواتير طاقة أعلى”.