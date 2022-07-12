الرئيس البرازيلي تعزيز العلاقات مع الإمارات ساهم فِيْ زيادة الطلب على شركاتنا الناشئة

أكد الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو أن تعزيز علاقات بلاده مع الإمارات العربية المتحدة ساهم بشكل إيجابي فِيْ زيادة الطلب على الشركات البرازيلية الناشئة.

جاء ذلك فِيْ سلسلة تغريدات على صفحته الرسمية على تويتر اليوم، أكد فِيْها أن برنامج بحث عَنّْ شركة إماراتية يبحث عَنّْ شركات ناشئة ذات مشاريع تتعلق بقطاعات مثل الطاقة والمياه والتصميم والهندسة المعمارية والنقل والخدمات اللوجستية والاستدامة. اقتصاد.

وأشار رئيس البرازيل إلَّى أن عملية التقديم على “برنامج الشارقة العالمي لتقنيات الصناعة المتقدمة” ستستمر حتى 16 أغسطس، بحسب وكالة أنباء الإمارات.

وأشار إلَّى أنه تم اختيار عشرين شركة برازيلية ناشئة من بين المرشحين المسجلين مجانًا، وستتنافس على جائزة تُمنح لأفضل المشاريع.

وأضاف بولسونارو أن الاهتمام بالشركات القائمة على التكنولوجيا هُو وسيلة لتقليل الاعتماد على قطاع النفط والغاز فِيْ الإمارات العربية المتحدة.

كَمْا أكد أن الاهتمام بالمشاريع الناشئة هُو أيضًا وسيلة لجلب الدعم التكنولوجي للدول الكبيرة فِيْ الشرق الأوسط التي تفتقر إلَّى هذه الموارد.

ذكر بولسونارو أيضًا أن الشركات البرازيلية تنمو بشكل متزايد فِيْ الأسواق العالمية وعزا ذلك إلَّى الدعم والتحفِيْز المقدمين لهذا القطاع، الذي ينمو بطريقة إيجابية للغاية داخل البرازيل من خلال الإطار القانوني الجديد للشركات الناشئة الذي قدمته الحكومة الفِيْدرالية.

يشار إلَّى أن الدورة الحالية من “مسرع الشارقة العالمي لتقنيات الصناعة المتقدمة” ستنتهِيْ فِيْ ديسمبر المقبل، واستقبلت الدورة السابقة للبرنامج 515 طلبًا العام الماضي من 65 دولة.