الرئيس الجزائري يعلن إمكانية انضمام بلاده إلَّى مجموعة بريكس

أثار الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مساء الأحد، إمكانية انضمام الجزائر إلَّى صفوف البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا.

وقال تبون فِيْ لقائه الدوري بالصحافة الوطنية إن مجموعة البريكس تهم الجزائر باعتبارها “قوة اقتصادية وسياسية”، معتبرا أن الانضمام إلَّى هذه المجموعة سيبعد الجزائر عَنّْ “استقطاب القطبين. . “

وشدد على ضرورة عدم “استباق الأحداث” فِيْ هذا السياق، مضيفا “إن شاء الله تكون هناك بشرى”.

وشدد تبون على أن “الجزائر تستجيب إلَّى حد كبير للشروط التي تمكنها من الانضمام إلَّى مجموعة البريكس”.

سبق أن شارك تبون فِيْ قمة البريكس عبر رَابِطْ الفِيْديو فِيْ نهاية يونيو.

وتحدث تبون حينها عَنّْ “مقاربة الجزائر لضرورة السعي لإرساء نظام اقتصادي جديد يضمن التكافؤ والمساواة بين الدول المختلفة” بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.