الرئيس الصربي يعلن التوصل لاتفاق لبيع الحبوب والقمح لمصر

أعلن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش موافقة بلاده على …

أدلى الرئيس الصربي فوسيتش بهذه التصريحات خلال مؤتمر صحفِيْ مشترك مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي فِيْ بلغراد.

وأوضح فوسيتش أن صربيا حصلت مؤخرًا على شهادة تصدير قمح وتفاح و “لحوم البقر أيضًا”.

وذكر أن اللقاء مع الرئيس السيسي بحث الأوضاع السياسية فِيْ العالم وتداعيات الأزمة الأوكرانية على البلدين، وأنه تم الاتفاق على تعاون وثيق بين وزارتي خارجية البلدين فِيْ المؤسسات والمحافل الدولية.

وحدد رئيس صربيا إعلان الشراكة الاستراتيجية الذي تبناه الزعيمان كأساس لبناء “البناء العظيم والناجح لتعاوننا”، مشيرا إلَّى أن البلدين يبذلان جهُودا للاتفاق على اتفاقية تجارة حرة. بحلول نهاية العام، وأنه ناقش التعاون فِيْ قطاع الصحة.

وأعرب الرئيس الصربي عَنّْ أمله فِيْ إعادة فتح شركة الطيران المباشر مع القاهرة، والتي تم إلغاؤها بسبب الوباء، إلَّى جانب الرحلات الجوية المستأجرة الحالية إلَّى المواقع المصرية.