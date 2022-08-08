الرئيس الكولومبي يطالب صندوق النقد بتحويل الدّين إلَّى تمويل أزمة المناخ

اقترح الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو إنشاء صندوق دولي لحماية منطقة الأمازون التي أزيلت منها الغابات.

“أين هُو الصندوق العالمي لإنقاذ الأمازون” سأل أول رئيس يساري فِيْ تاريخ كولومبيا، مضيفًا “يمكننا أن نجعل سكان الأمازون الكولومبي مجموعة تحمي الغابة، لكننا نحتاج إلَّى تمويل من جميع أنحاء العالم لتحقيق ذلك.”

فِيْ محاولة لحماية “رئتي الكوكب”، اقترح بيترو على المجتمع الدولي تخفِيْض الديون الخارجية لصالح تدابير التمويل “لإنقاذ واستعادة غاباتنا”.

وقال “دعونا نخفض الدين الخارجي وننفق الفائض لإنقاذ حياة البشر. إذا ساعد صندوق النقد الدولي فِيْ تحويل الديون إلَّى عمل ملموس ضد أزمة المناخ، فسيكون لدينا اقتصاد مزدهر جديد وحياة جديدة للبشرية”.

بنى بترو حملته على وجه التحديد على وعد بتسريع الانتقال إلَّى مصادر الطاقة النظيفة وتقليل إزالة الغابات فِيْ منطقة الأمازون، التي يعد نظامها البيئي مهمًا لامتصاص غازات الاحتباس الحراري.

خلال ولاية سلفه، إيفان دوكي (2022-2022)، فقدت كولومبيا مساحة غابات لا تقل عَنّْ 7018 كيلومترًا مربعًا، وفقًا لمنظمات بيئية.

حرائق الغابات هِيْ السبب الرئيسي لإزالة الغابات فِيْ منطقة الأمازون.