الرئيس المصري تغير المناخ هُو التحدي الوجودي الأخطر على كوكبنا

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، إن المجتمع الدولي لن يتراجع عَنّْ التزاماته لمواجهة تغير المناخ.

وشدد فِيْ كلمته أمام الاجتماع المغلق لرؤساء الدول والحكومات بشأن تغير المناخ، على أنه يجب اتخاذ إجراءات سريعة ومتسقة لوضع تعهدات المناخ بخفض الانبعاثات موضع التنفِيْذ.

وأشار إلَّى أن الدول النامية تبذل جهُودا للقضاء على الفقر فِيْ ظل أزمات الغذاء والطاقة غير المسبوقة، مؤكدا أن التحديات العالمية الحالية تمثل عبئا إضافِيْا على العالم وخاصة الدول النامية.

وأوضح أن تداعيات تغير المناخ تزداد سوءا يوما بعد يوم مع كل ارتفاع فِيْ درجات الحرارة، وتعهد بالإسراع فِيْ تنفِيْذ التزاماتنا تجاه الدول الأقل نموا من خلال توفِيْر التمويل المناخي لصالح خفض الانبعاثات.

ووصف الرئيس المصري تغير المناخ بأنه أخطر تحد وجودي على كوكبنا.