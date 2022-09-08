الرئيس المصري لولا دعم دول الخليج بالوقود ومشتقات البترول لواجهنا أزمة ضخمة

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إنه لولا دعم دول الخليج بالوقود والمشتقات البترولية لكنا واجهنا أزمة كبيرة.

وأضاف السيسي – فِيْ تصريحات اليوم خلال افتتاح القرية الأولمبية لهِيْئة قناة السويس بالإسماعيلية – أن “السعودية والإمارات والكويت تضع أرقاما ضخمة … كل شهر، المنتجات البترولية والأموال تأتي بملايين الدولارات.، ولو لم يكن الأمر كذلك، لكنا عانينا من أزمة كبيرة … اتخذ الأخوان موقفا كبيرا للغاية “. لمدة 18 شهرًا، تأتي المشتقات البترولية مجانًا “.

مخزون البضائع فِيْ مصر

أكد الرئيس المصري، اليوم الخميس، أن مخزون السلع الأساسية فِيْ مصر يكفِيْ لمدة ستة أشهر حتى لا يكون هناك ضغط على الأسواق والأسعار.

وقال السيسي إن الحكومة تواصل العمل على توفِيْر السلع بأسعار مناسبة رغم ارتفاع تكلفة أسعار الطاقة عالميا، مشيرا إلَّى أن الحكومة ستعلن عَنّْ أسعار استرشادية جيدة لبعض السلع الزراعية لتشجيع المزارعين على استخدامها.

التحكَمْ فِيْ شبكة الكهرباء

وأضاف أن أكثر ما يخشاه هُو التعامل الشخصي مع بعض الملفات، موضحا أن الدولة تعمل على إنشاء مراكز للتحكَمْ فِيْ شبكات الكهرباء بتكلفة 3 مليارات دولار.

وأشار إلَّى أن “الشكوك مستمرة ومحاولات الهدم مستمرة .. لكننا نكَمْل بناء الدولة المصرية الراسخة”، مشيرًا إلَّى أن هناك محاولات خبيثة للتشكيك فِيْ المشروعات التي تنفذها الدولة.

بناء دولة مصر المستقرة

وأشار إلَّى أن إنفاق 450 مليار دولار على مدى أربع سنوات كان من أجل بناء مصر مستقرة وآمنة وقوية، مضيفا “سندفع تكلفة ذلك معا”، مؤكدا أن “أي قرار يتخذ بناء على دراسات ولا قرار. بشكل عشوائي. “

وأشار السيسي إلَّى أن الدولة ستضاعف جهُودها خلال الفترة المقبلة رغم محاولات التشكيك، ونحن ملتزمون بتحقيق استحقاقات أصحاب المعاشات والتأمينات.