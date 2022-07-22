الرئيس المصري ننسق الجهُود الدولية حول المناخ للخروج بنتائج إيجابية من COP27

ناقش الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، العديد من القضايا الاقتصادية، وفِيْ مقدمتها التغير المناخي.

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بالرئيس الفرنسي فِيْ قصر الإليزيه بالعاصمة الفرنسية باريس.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إن الاجتماع تطرق إلَّى الوضع الاقتصادي الدولي الصعب الناجم عَنّْ الأزمة فِيْ أوكرانيا، خاصة على مستوى أمن الغذاء والطاقة فِيْ العالم.

وأكد أن الاجتماع تناول الآثار السلبية غير المسبوقة التي شهدتها الأسواق العالمية بسبب الأزمة الأوكرانية.

واتفق الرئيسان المصري والفرنسي على أن الوضع الراهن يتطلب من جميع الفاعلين الدوليين تحمل مسؤولية إيجاد حلول عملية وآليات تخفف من تداعيات الأزمة على الدول الأكثر تضرراً.

وفِيْ هذا السياق أكد الرئيس المصري رؤية مصر لأهمية إبقاء الباب مفتوحا للحوار والحلول الدبلوماسية من قبل جميع الأطراف المعَنّْية.

وأطلع الرئيس المصري نظيره الفرنسي على استعدادات مصر الجارية لاستضافة قمة المناخ العالمية COP27 فِيْ شرم الشيخ فِيْ نوفمبر المقبل، والجهُود المبذولة لتنسيق الجهُود الدولية لتحقيق تقدم ملموس فِيْ قضية تغير المناخ وتحقيق نتائج إيجابية من القمة.