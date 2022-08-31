الرئيس المصري يوجه بزيادة الدعم الاستثنائي على بطاقات التموين إلَّى 300 جنيه

وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي زيادة الدعم الاستثنائي للبطاقات التموينية إلَّى 300 جنيه (15.62 دولار) بدلاً من 100 جنيه.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية، اليوم الأربعاء، إن الرئيس السيسي وجه أيضًا بضخ 32 مليار جنيه فِيْ نظام دعم الخبز.

وتأتي الزيادة الجديدة فِيْ المعروض فِيْ إطار حملة تدابير الحماية الاجتماعية التي تفِيْد مليون أسرة مصرية. تدخل هذه الإجراءات الاستثنائية للحماية الاجتماعية، التي وجه الرئيس المصري بتنفِيْذها، حيز التنفِيْذ فِيْ الأول من سبتمبر، ويستفِيْد منها ما يقرب من ربع الشعب المصري، وتستمر لمدة 6 أشهر.

وستشمل الزيادة الجديدة فِيْ الدعم حوالي 36 مليون مستفِيْد من حاملي البطاقة التموينية من الأسر الأكثر ضعفاً.

تموين البضائع الجديدة

وكانت وزارة التموين قد أعلنت فِيْ وقت سابق عَنّْ طرح منتجات جديدة فِيْ السلع التموينية فِيْ شهر سبتمبر المقبل، وتشمل السمن النباتي والدقيق المعبأ. والطحينة البيضاء والتونة والمربى، ليرتفع عدد البضائع المرسلة لمنافذ التوزيع إلَّى 30.

وفِيْ قرار سابق لوزير التموين، أعلن عَنّْ إطلاق سلع جديدة لتوريد السلع الغذائية لشهر سبتمبر، حيث سيتم توزيع قنينة زيت وزنها 800 جرام على كل فرد على بطاقة الدعم، بحد أقصى 4 زجاجات لكل بطاقة، و 2 كيلو سكر للفرد على بطاقة الدعم. بحد أقصى 8 كيلوغرامات من السكر لكل بطاقة، تم إنفاق كيلوغرام واحد من الأرز على البطاقة التي تضم أقل من أربعة أعضاء، و 2 كيلوغرام على البطاقة التي تضم 4 أعضاء أو أكثر.

سيتم صرف عبوة 800 جرام من المعكرونة على البطاقة مع أقل من 4 أعضاء، وسيتم تقديم عبوتين من 800 جرام من المعكرونة على البطاقة مع عدد من 4 أفراد أو أكثر.