الرائد يثير جدل الشارع السعودي بـ”مفاجأة فِيْ شكوى الاتحاد”

يتقدم الرائد بشكل قانوني للحصول على نقاط مقابل مباراته ضد الاتحاد، بعد أن تقدم بشكوى رسمية إلَّى لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، ضد مشاركة النجم المغربي عبد الرزاق حمدالله.

اخبار الاتحاد اليوم | مصير شكوى الرائد … وتشخيص إصابة شراحيلي

بدأ الجدل الواسع الذي ثار فِيْ الأوساط الرياضية السعودية بعد إعلان المدرب البرتغالي نونو سانتو عَنّْ مشاركة المغربي عبد الرزاق حمدالله بشكل أساسي فِيْ تشكيل الاتحاد الرسمي الذي تغلب على الرائد (1-0) فِيْ المركز الثالث. دائري. من دوري “روشن” السعودي.

الرائد يثير جدل الشارع السعودي بـ “مفاجأة فِيْ شكوى النقابة”.

أوقف المركز السعودي للتحكيم الرياضي، من خلال بيان رسمي، إيقاف المهاجم المغربي عبد الرزاق حمدالله لمدة 4 أشهر كاملة من لعب كرة القدم، بانتظار صدور قرار نهائي بشأن استئناف النجم.

وبعد تدخل حمدالله، سارع الرائد إلَّى تقديم شكوى رسمية إلَّى لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم ضد الاتحاد، مما زاد الجدل فِيْ الشارع الرياضي السعودي، خاصة وأن بعض المحترفِيْن فِيْ الإعلام القانوني والرياضي أشار إلَّى احتمال حدوث ذلك. لتفقد 3 نقاط.

وأوضح الإعلامي مبارك الشهري، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، منذ فترة، مساء الأحد، أن مجلس إدارة شركة الرائد عرض منذ فترة وجيزة أسباب احتجاجهم الرسمي. ضد تورط المعتقل عبد الرزاق حمدالله مع الاتحاد.

وأكد أن الرائد فاجأ المجتمع الرياضي السعودي، بعد أن أرفق سلسلة من الملاحظات القانونية التي تدعم موقفه من استنكار مشاركة حمدالله فِيْ لقاء الاتحاد، ريثما تصله القرارات.