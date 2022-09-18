الرائد يثير قلق الاتحاد.. ويفاجئ الشارع السعودي فِيْ قضية حمد الله

فِيْ وقت مبكر من صباح اليوم، أثار فهد المطوع رئيس نادي الرائد مخاوف الاتحاد، بعد أن كشف الإجراءات القانونية التي ينوي اتخاذها ضد تورط المهاجم المغربي عبد العزيز. رزاق حمدالله فِيْ مباراة الفريقين فِيْ دوري “روشان” السعودي. .

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تمكن فريق الاتحاد الأول لكرة القدم من الفوز فِيْ مباراة الرائد (1-0)، حيث التقى الفريقان على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة، ضمن الجولة الثالثة من دوري روشان السعودي، وذلك من خلال مشاركة عبد الرزاق حمدالله.

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واعترض الرائد على مشاركة عبد الرزاق حمدالله، بحجة خطأ فِيْ إجراءات المركز السعودي للتحكيم الرياضي، الذي أوقف إيقاف المهاجم المغربي، بعد أن استأنف الاتحاد قرارات لجنة المحترفِيْن السعودية لكرة القدم. النقابة، فِيْ حالة الانتصار، أو ما عُرف بـ “التسجيلات الصوتية”.

وتقدم الرائد باحتجاج رسمي لدى لجنة الأخلاق والانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم، على عبد الرزاق حمدالله والاتحاد، ولكن تم رفضه قبل استئنافه هذا القرار.

وقال فهد المطوع رئيس نادي الرائد لـ “SSC” سبورتس إن شكوى الرائد ضد الاتحاد بخصوص عبد الرزاق حمدالله ما زالت قيد النظر، مضيفاً أن النادي على وشك الاستئناف مرة أخرى، إذا تم رفض استئنافك الحالي. .

وأكد فهد المطوع أن للرائد إجراءات قانونية سيعمل على اتخاذها من أجل كسب قضية عبدالرزاق حمدالله.

يشار إلَّى أن لجنة المحترفِيْن بالاتحاد السعودي لكرة القدم أوقفت عبد الرزاق حمدالله من لعب كرة القدم لمدة 4 أشهر كاملة.