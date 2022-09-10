الرائد يشكو الاتحاد.. بسبب عبد الرزاق حمد الله

أكد الإعلامي عبد العزيز المريسل، منذ فترة، مساء الجمعة، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن نادي الرائد تقدم بشكوى رسمية ضد الاتحاد، لمشاركة المغربي. النجم عبد الرزاق حمدالله.

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تمكن الفريق الكروي الأول لنادي الاتحاد، مساء الجمعة، من تحقيق فوز على حساب الرائد (1-0)، فِيْ المباراة التي واجهتهم فِيْ اليوم الثالث من دوري “روشن” السعودي. .

الأكبر يشكو النقابة … بسبب عبد الرزاق حمدالله

دفع المدرب البرتغالي نونو سانتو المغربي عبد الرزاق حمدالله لتشكيل الاتحاد ضد الرائد، لدى عودته إلَّى الملعب.

أوقف المركز السعودي للتحكيم الرياضي، من خلال بيان رسمي، إيقاف المهاجم المغربي عبد الرزاق حمدالله لمدة 4 أشهر كاملة من لعب كرة القدم، بانتظار صدور قرار نهائي بشأن استئناف النجم.

تحدى الإعلامي عبد العزيز المريسل عبد الرزاق حمدالله للمشاركة فِيْ مباراة الاتحاد والرائد.

وأشار الصحفِيْ عبد العزيز المريسل، إلَّى أن الرائد تقدم باحتجاج رسمي ضد الاتحاد، أمام لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم، على خلفِيْة تورط عبد الرزاق حمدالله.

وأوضح أن الرائد كان له الحق فِيْ تقديم شكوى إلَّى الاتحاد، بعد ساعتين فقط من انتهاء المباراة التي جمعتهما.

يشار الى ان ايقاف عبدالرزاق حمدالله جاء ضمن العقوبات التي أصدرتها لجنة المحترفِيْن بالاتحاد السعودي لكرة القدم، فِيْ قضية “التسجيلات الصوتية”، والتي استنكر فِيْها النصر، الاتحاد، لإجراء مفاوضات غير شرعية مع الاتحاد السعودي لكرة القدم. اللاعب المغربي.