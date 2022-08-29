الرائد يطلب من النصر “أحد الظهِيْرين” لنهاية الموسم

كشفت تقارير إعلامية، صباح اليوم الاثنين، أن مجلس إدارة نادي الرائد، برئاسة فهد المطوع، دخل فِيْ مفاوضات مع إدارة النصر، لتشمل ظهر الفريق الأول لكرة القدم.

عين النصر المدرب الفرنسي رودي جارسيا لقيادة الفريق الأول لكرة القدم، بإضافة 4 لاعبين فِيْ صيف 2022، حتى الآن هم البرازيلي لويس جوستافو والكولومبي ديفِيْد أوسبينا والإيفواري جيسلان كونان وعبد الرحمن. غريب.

وذكرت صحيفة الرياضية اليومية، أن المدرب الروماني ماريوس سوموديكا، مدرب فريق الرائد، طلب من إدارة ناديه بسرعة التعاقد مع الظهِيْر الأيسر، قبل انتهاء فترة الانتقالات الصيفِيْة.

تنتهِيْ فترة الانتقالات الصيفِيْة فِيْ دوري الروشان السعودي بنهاية أغسطس، حيث تكافح الإدارة العالمية لإنهاء العقد مع مدافع أجنبي.

وأكدت الصحيفة ذاتها أن قيادة نادي الرائد برئاسة فهد المطوع فتحت خطا مباشرا للتفاوض مع نظيره فِيْ النصر لتعيين حمد المنصور أو محمد قاسم.

وتريد إدارة الرائد التعاقد مع أحد ظهري النصر على سبيل الإعارة حتى نهاية موسم دوري روشان السعودي الحالي.