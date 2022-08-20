الراجحي ينتقد شراء حذاء بـ 6000 ريال ومعلقون يختلفون

واختلف المغردون أثناء تبادل الآراء والمناقشة مع أنس الراجحي المهتم بتثقيف المستثمرين بالتداول الاستثماري الآمن، حول إمكانية شراء حذاء بسعر يتراوح بين 2000 إلى 6000 ريال للسير، هل هذا المشتري قادر. أم لا.

الشراء بأكثر من 2000 ريال

وسأل الراجحي متابعيه على تويتر “ما رأيك في من يشتري حذاء أو نعال بسعر 2000 ريال أو 6000 ريال يمشي سواء استطاع أم لا”.

وأضاف “بالنسبة لي، لا يمكنني القيام بذلك مهما كانت قوتي الشرائية، فهي ليست بخيلة، لكني لا أجد هذا الشيء الذي يلبي حاجتي أو أريده على الإطلاق”.

الجودة والمال

اختلف البعض بين المؤيدين والمنتقدين للأمر، فقال أحد المغردين “بالنسبة لي أي بضاعة إذا كانت تلبي ذوقي الشخصي. ليس لدي مشكلة في حجم القيمة، قلها أو زدها إذا كانت في الداخل “. حدود قوتي الشرائية.

وأضاف “إذا كان الأمر أكثر راحة وجودة، فلماذا لا”، بينما تابع آخر “إذا كان هذا المنتج يقدم شيئًا يميزه عن غيره، فهذا ممكن، ولكن إذا كان بسبب العلامة التجارية فقط، فلا” “.

وقال آخر “إذا كان لديك ثمن هذه البضاعة، فالصدقة تأتي أولاً، ومن له ثمنها ويتصدق بضعف قيمتها فهو عادي بالنسبة له”.

المجتمع والمظاهر

بينما أوضح مغرد آخر أن المجتمع ابتلي بالمظاهر وبدأ يشتري ما لم يستمتع باقتنائه فقط لصالح المجتمع، مشيرًا إلى أنه يفترض على الإنسان أن يشتري ما يتمتع به سواء في الملابس أو المسكن أو غيره وليس. لإرضاء رغبات الآخرين.

وكشف أحد المغردين أن سبب اقتناء وشراء أشياء باهظة الثمن هو إرضاء نفسي، خاصة بين القادرين.