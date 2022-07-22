الراحلون عن الأهلي في نهاية الموسم.. نكشف أسماء السداسي

قررت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، برئاسة محسن صالح، مغادرة الفرق الستة للفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

من رحل عن الأهلي في الصيف

قرر مسئولو النادي الأهلي طرد عدة لاعبين بعد نهاية الموسم الحالي لعدم الاستفادة منهم.

وتعويضهم بعمليات جديدة قادرة على إحداث فرق مع الفريق الموسم المقبل، بعد المستوى المنخفض الذي أظهروه.

لويس ميشوني

أصبح الموزمبيقي لويس ميتشيسوني، الذي انضم للنادي الأهلي في ميركاتو الصيف الماضي قادما من سيمبا التنزاني، من بين من رحل عن الأهلي.

ميتشيسوني لديه عروض بالمغادرة، لكن مسؤولي الأهلي ينتظرون عرضًا ماليًا مناسبًا لإكمال أوراق رحيله.

ولم يقدم الموزمبيقي المستوى المطلوب منه منذ انضمامه في الصيف بالإضافة إلى الإصابات التي تعرض لها.

حسين الشحات

ظهر حسين الشحات على مستوى متقلب مع الفريق مؤخرًا، وهناك اتجاه داخل القلعة الحمراء للاستفادة المالية من اللاعب.

ويفكر الأهلي في إعارة حسين الشحات خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لموسم واحد لأي فريق.

ثم يتقرر مصيره، إما بالعودة أو بإعطائه تجربة خارجية جديدة، حسب وجهة نظر الجهاز الفني في ذلك الوقت.

بيرسي تاو

على الرغم من البداية الجيدة التي قدمها الجنوب أفريقي بيرسي تاو مع الأهلي، إلا أن مستواه تذبذب كثيرًا.

يقترب تاو من مغادرة النادي الأهلي، لكن ليس بشكل دائم، بل على سبيل الإعارة، بعد تقلب مستواه وإصاباته المتكررة.

وانضم الجنوب أفريقي إلى الأهلي الصيف الماضي من برايتون بإنجلترا.

محمود وحيد

وترى إدارة النادي الأهلي أن محمود وحيد لن يكون بديلاً مناسباً لعلي معلول، خاصة بعد فرص المشاركة التي أتيحت له ولم يوفر المستوى المطلوب.

وتسعى إدارة الأهلي لعروض تسهيل رحيل محمود وحيد في الصيف كبيع نهائي.

علي لطفي

الأهلي يقترب من التعاقد مع حارس جديد ليحل محل محمد الشناوي حيث يقترب محمد صبحي من الانضمام إلى ريد جيني.

لا يحظى علي لطفي بفرصة المشاركة بسبب اعتماده على محمد الشناوي.

وفي حالة قيام الأهلي بحسم ملف التعاقد لحارس مرمى جديد، سيتم الاستغناء عن علي لطفي بسبب البيع أو الاستبدال.

بدر بانون

يقترب المدافع المغربي بدر بنون من مغادرة النادي الأهلي، بسبب رغبة اللاعب في خوض تجربة جديدة في الموسم الجديد.

اقترب بانون من الانضمام إلى قطر، لكن الأهلي أخر رحيله بسبب تعويض مالي.

وبحسب ما أوردته الصحف المغربية في الساعات الأخيرة، قرر النادي القطري زيادة العرض المالي لإغلاق صفقة بانون.

نتيجة مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر

واجه فريق كرة القدم الأول نادي الزمالك، منافسه الأهلي، مساء الخميس الماضي، في نهائي كأس مصر للنسخة الأخيرة 2022.

تمكن الزمالك من الفوز بهدفين مقابل هدف واحد، في مباراة شهدت سيطرة الأبيض في الشوط الأول.

وخسر الأهلي البطولة الأولى على يد البرتغالي ريكاردو سواريس الذي تولى مهامه الفنية من موسيماني.

موعد مباراة الأهلي والجونة في الدوري

بدأ الفريق الكروي الأول للنادي الأهلي استعداداته لمواجهة نظيره الجونة في الدوري المصري.

ومن المقرر أن يلتقي النادي الأهلي مع نظيره الجونة الأحد المقبل على ملعب الأهلي وى السلام.

وتقام المباراة في تمام الساعة 1830 بتوقيت القاهرة في اليوم السادس والعشرين من الدوري.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول الدوري المصري برصيد 48 نقطة