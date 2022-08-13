الراحلين عن الأهلي..ميكيسوني وتاو خارج الاسوار

يقترب العديد من لاعبي فريق الأهلي لكرة القدم من مغادرة القلعة الحمراء خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويرغب الأهلي في تعزيز صفوفه الموسم المقبل للعودة إلى منصة التتويج التي غاب عنها الفريق هذا الموسم.

النجوم يغادرون الأهلي نهاية الموسم

تخطط شركة النادي الأهلي لكرة القدم لطرد عدة لاعبين من الفريق الأول لكرة القدم نهاية الموسم الحالي.

وخرج من صفوف الاهلي المغربي بدر بنون الذي انضم للنادي القطري.

وقرر الأهلي الرحيل عن بيرسي تاو الجنوب أفريقي المصاب بالصدمة المتعددة والذي لم يتأكد وجوده بعد.

كما سيهزم الأهلي الموزمبيقي لويس ميتشيسوني بسبب تدني مستواه وعدم استقراره، فضلاً عن تقديمه عدة عروض خاصة من تنزانيا.

الأهلي سيعير الثنائي المهاجم صلاح محسن وكريم فؤاد الظهير الأيمن.

كما سيغادر محمد محمود الأهلي بسبب إصاباته المتعددة منذ انضمامه للفريق وكذلك محمد هاني ورامي ربيعة.

ويفكر الأهلي في إعارة حسين الشحات لأحد الأندية الخليجية هذا الصيف قبل إغلاق باب التسجيل.

وقرر الأهلي بيع مدافعه محمود متولي بسبب إصاباته المتكررة.

ويفكر الأهلي في بيع المالي أليو ديانا الذي لديه عدة عروض للاستفادة المالية من بيع اللاعب.

وعلى مستوى حراسة المرمى، كان علي لطفي على وشك الرحيل عن الأهلي.

موعد مباراة الأهلي ومصر المقاصة

ويواجه الأهلي نظيره المصري المقاصة الأحد المقبل في منافسات كأس مصر.

وتقام مباراة الأهلي ومصر المقاصة في تمام الساعة الثامنة مساءا، في الجولة الـ16 من كأس مصر.

ترتيب الدوري المصري

ويحتل الأهلي المركز الثالث في ترتيب الدوري المصري برصيد 62 نقطة.

ولعب الأهلي 29 مباراة في الدوري المصري هذا الموسم، وفاز في 18 وتعادل 8 وخسر 3.

الزمالك يتصدر ترتيب الدوري المصري برصيد 72 نقطة من 30 مباراة.

بينما يحتل بيراميدز المركز الثاني في ترتيب الدوري المصري برصيد 65 نقطة.