الربح من الإنترنت عن طريق استطلاعات وخرائط جوجل بطريقة سهلة للمبتدئين

الربح من الإنترنت من خلال استطلاعات الرأي والخرائط من Google بطريقة سهلة للمبتدئين ، نقدم لك اليوم طريقتين من أضمن الطرق لكسب المال عبر الإنترنت عبر الهاتف وبدون رأس مال. تعتمد الطريقة الأولى على الربح من الإنترنت من خلال استطلاعات جوجل ، من خلال الإجابة على الاستطلاعات الدورية التي تصدرها جوجل ، ورغم أن هذه الطريقة تمنحك ربحًا بسيطًا إلا أنها مضمونة ويمكنك استخدامها بعدة طرق. أما الطريقة الثانية فتعتمد على الربح من خرائط جوجل ويمكن من خلالها تحقيق أرباح كثيرة لكنها تحتاج إلى مزيد من الجهد.

الربح من استطلاعات Google 2022

من خلال الطريقة الأولى يمكنك الربح من الإنترنت من خلال استطلاعات جوجل ، حيث تقوم جوجل بشكل دوري بطرح استطلاعات الرأي من خلال تطبيق Google للمكافآت ، ومقابل إجابة هذه الاستطلاعات يمنحك التطبيق مبالغ مالية تضاف إلى رصيدك. كل ما عليك فعله هو الذهاب الى Google Store ثم البحث عن كلمة Rewards ويظهر اسم التطبيق وهو Google Opinion Rewards ويتم تنزيل التطبيق الذي يحتوي على استطلاعات يتم إرسالها لك كل فترة وكل استبيان يحتوي على أربعة أو خمسة أسئلة فقط ، حيث يمكنك الحصول على مبلغ يمكنك استخدامه في متجر Play لشراء الكتب أو تحويلها إلى حسابك المصرفي على PAYPAL.

يتم تحصيل المبالغ من خلال الاستبيانات التي يجيب عليها المستخدم ، وتضاف إلى رصيد حسابك بشرط أن تكون صالحة لمدة شهر فقط ؛ لذلك عليك أن تستخدم أرباحك قبل نهاية تلك الفترة وستجدها بالضغط على الأسطر الثلاثة في أعلى الشاشة ثم اختيار المدفوعات والاشتراكات. يمكنك الآن اختيار طريقة الدفع وطريقة تحويل الأرباح ، مع الأخذ في الاعتبار أن حساب بريدك الإلكتروني هو نفسه المسجل على هاتفك مثل حساب Paypal الخاص بك أو حسابك على متجر google.

الربح من خرائط جوجل

لا شك أننا جميعًا نعتمد على خرائط Google بشكل يومي لتحديد عنوان ومشاركته مع الآخرين أو الوصول إلى عنوان ، يمكننا استخدام خرائط Google ببعض الأعمال البسيطة لتحقيق أرباح مالية جيدة. على سبيل المثال عند فتح مطعم في خريطة جوجل نجد أنه لا يحتوي على كافة المعلومات الخاصة بالمكان ، حيث نجد تفاصيل العنوان ورقم الهاتف والموقع الإلكتروني للمطعم فقط ، أثناء ساعات العمل وساعات العمل ، قائمة الأطعمة المقدمة والأطباق الرئيسية غائبة تمامًا ، يأتي عملك هنا لمعرفة تلك المعلومات حول المطعم واستكمال البيانات.

في حالة أخرى ، يمكنك المرور بمتجر أو مطعم ولا تجد اسمه على الخريطة ، كل ما عليك فعله هو تحديد المكان المحدد والنقر عليه ثم الضغط على أيقونة إضافة مكان مفقود ، ثم المعلومات حول المكان سيتم اضافة اسم المطعم وعدد ساعات العمل وصور قائمة الاطباق المقدمة والاطباق الرئيسية على وجه الخصوص بعد التفاوض مع صاحب المطعم للقيام بذلك قبل تنفيذه و وبالتالي كسب المال مقابل هذه الخدمة.