الربيعة مع بدء موسم العمرة أهلًا بضيوف الرحمن من كلِ مكان

رحب وزير الحج والعمرة توفيق الربيعة بالحجاج من كل حدب وصوب، إيذانا ببدء موسم العمرة لعام 1444 هـ.

وقال له الربيعة في تغريدة عبر تويتر بداية موسم العمرة لعام 1444 هـ، ضيوف الرحمن مرحب بهم من كل مكان.

الحد الأدنى لسن حجز تصريح العمرة

بدأ اليوم موسم العمرة مع بداية شهر محرم للعام الجديد 1444 هـ، حيث تمنح وزارة الحج والعمرة التصاريح ودفاتر المواعيد عبر تطبيق العمرة، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتسهيل الخدمات المقدمة للحجاج. والزائرين لأداء العمرة بسلام وطمأنينة.

يقدم تطبيق العمرة خيارات متنوعة لحجز المواعيد حسب سعة المسجد الحرام على مدار اليوم، ويوفر التطبيق سلسلة من الاتجاهات لدخول المسجد الحرام والمسجد النبوي.

وأوضحت وزارة الحج والعمرة، أنه يمكن للأطفال دخول المسجد الحرام برفقة أحد الوالدين للصلاة، مشيرة إلى أن الحد الأدنى لسن حجز تصريح العمرة هو 5 سنوات، طالما أنهم غير مصابين أو على اتصال بشخص. مصاب بفيروس كورونا.

تعليمات دخول المسجد الكبير للحجاج

وشملت اشتراطات إصدار تصاريح العمرة ودخول المسجد الحرام الأمن الصحي، بحسب تطبيق توكلنا، بحيث يتم إلغاء تصريح من ثبتت إصابته أو على اتصال بأحد مرضى كورونا من خلال التطبيق. بالإضافة إلى ضرورة ارتداء كمامة طوال فترة الثبات داخل العلبة.

كما يلزم الالتزام بمغادرة الحرم في نهاية فترة التصحيح، بالإضافة إلى عدم حمل الحقائب والأمتعة غير المصرح لها بدخول الحرم الجامعي.