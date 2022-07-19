الرجاء المغربي يستهدف ضم بانون من الأهلي

في الساعات القليلة الماضية، أعطت تقارير صحفية مفاجأة كبيرة حول رغبة الرجاء البيضاوي في إعادة اللاعب المغربي الدولي بدر بنون، مدافع فريق الأهلي الأول لكرة القدم، إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات المقبلة الصيفية.

وأكد أن الرجاء ينوي بشكل كامل تقديم عرض رسمي لإدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب لتوظيف بدر بانون في ميركاتو الصيف المقبل إذا وافق مسؤولو الأحمر على بيعه.

أوصت لجنة تخطيط الأهلي برئاسة محسن صالح بضرورة مغادرة بدر بانون للسوق الصيفي لأكثر من سبب أهمها طبي، حيث قد لا يكون أداؤه على نفس المستوى السابق. عانى من التهابات في عضلة القلب.

السبب الثاني هو قدراته الفنية، مثل اللعب البطيء والهيكل المادي الضعيف، بينما السبب الثالث هو رغبة الإدارة الحمراء في الحصول على مكان لنفسه في قائمة اللاعبين لتوظيف أجنبي جديد.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر

يستعد الفريق الكروي الأول للنادي الأهلي للمباراة القادمة أمام الزمالك في أحدث نسخة من نهائي كأس مصر

ينطلق موعد مباراة الأهلي أمام الزمالك في نهائي كأس مصر يوم الخميس 21 يوليو في تمام الساعة 900 مساءً بتوقيت القاهرة.

كما يذاع لقاء الجني الأحمر أمام الزمالك في تمام الساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.