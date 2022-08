الرد على how are you doing كيف حالك ، تعدج اللغة الإنجليزية هي اللغة الأولى التي يتم التعامل بها داخل دول العالم بشكل عام ، و بالإضافة إلى أنها أول اللغات الأجنبية في العديد من الدول العربية مثل المملكة العربية السعودية، ومن خلال مقالنا هذا سنتعرف على اللغة الإنجليزية ، وإلى بعض الجمل المشهورة من تلك اللغة مثل الرد على how are you doing كيف حالك .

ويكيبيديا اللغة الإنجليزية

أهم المعلومات المتعلقة باللغة الأولى في العالم “الإنجليزية” هي كما يلي

الاسم الذاتي انجليزي.

نطق الاسم / lɪʃ /.

عدد الدول الناطقة 6 دول.

عدد الناطقين بها كلغة أولى 360-400 مليون شخص.

عدد الناطقين بها كلغة ثانية 750 مليون شخص.

اللغات الأجنبية 600-700 مليون شخص.

الكتابة الأبجدية اللاتينية – الأبجدية الإنجليزية.

النسب الهندو أوروبية – الجرمانية – الجرمانية الغربية – الانجليكانية.

ترسيم الحدود رسمي في 55 دولة – 27 دولة غير ذات سيادة.

رد على كيف حالك

يمكن الرد على عبارة “كيف حالك”، والتي تعني كيف حالك، بالعبارات التالية

انا بخير شكرا. – بخير، شكرا لك.

– جيد اعتقد شكرا.

ليس سيئا للغاية ولكن يأمل في الأفضل. ليس سيئًا للغاية، لكني أتمنى أن أكون أفضل.

فقط نفس العمر. – نفس القضية.

نفس كل شيء قديم ولكن الحمد لله على كل حال. نفس الشيء، لكنني أتمنى أن تسير الأمور على ما يرام.

أنا على قيد الحياة. – انا حي.

جيد جدا شكرا. – لا بأس، شكرا لك.

أنا معلقة هناك

رد على كيف حالك

كيف حالك هو شكل آخر من أشكال السؤال حول الموقف، والذي يعني “كيف حالك” ويمكن الإجابة على هذا السؤال من خلال الردود التالية، والتي تعد من بين الإجابات الأكثر شيوعًا

جيد شكراً.

جيد شكرا.

ليس سيئا جدا.

فقط نفس العمر القديم نفسه.

أنا على قيد الحياة.

جيد جدا شكرا.

أنا معلق هناك.

لقد كنت أفضل.

.لا شىء اكثر.

ليس كثيرا.

لا شئ.

أوه، فقط المعتاد.

أفضل من لا شيء.

حتى الان جيدة جدا.

الرد على هل أنت بخير

“هل أنت بخير” هو شكل آخر من أشكال السؤال الإرشادي، ومن بين الردود الأكثر شيوعًا على هذا السؤال ما يلي

اسألني غدًا وسأخبرك كيف شعرت اليوم.

نعم أنا بخير شكرا.

أنا بخير.

هل حقا أنت تسألني ذلك.

أنا بخير كما يحصل.

وفي الختام لمقالنا هذا تحدثنا حول الرد على how are you doing كيف حالك ، وتعلمنا بعض الكلمات من اللغة الإنجليزية ، وإلى معنى سؤال دائماً ما يزم الشخص في أي محادثة لشخص أخر كيف حالك وكيفية الرد على هذا السؤال، و كيف ترد على هل أنت بخير وكيف ترد على حالك.