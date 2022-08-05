الرزيحان المشاكل بين حمد الله والنصر سببها الهلال

ووجه بندر الروزيحان لاعب الهلال السابق أصابع الاتهام إلَّى ناديه السابق السبب الرئيسي فِيْ المشاكل بين المهاجم المغربي عبد الرزاق حمدالله ونادي النصر.

وأعلنت لجنة احتراف وشروط اللاعبين إيقاف حمدالله لمدة 4 أشهر كاملة. لأنه تفاوض مع الاتحاد، خلال فترة عقده المحمية، مع أول فريق كرة قدم لنادي النصر، وحرم العميد من التعاقدات، فِيْ الشتاء التالي ميركاتو.

عقوبات مهنية وتأتي فِيْ سياق “التسجيلات الصوتية” التي قدمها النصر، والتي بموجبها تفاوض الاتحاد والحمد الله، خلال الفترة المحمية لعقد اللاعب، مع قلعة العالم.

وقال بندر الرزيحان فِيْ تصريحات تلفزيونية لبرنامج “الحسد الرياضي” إن المشاكل بين الحمد الله والنصر سببها الهلال.

وتابع الناقد الرياضي “نحن لا نتحدث عَنّْ ردود الأفعال، أعود للفعل الأساسي، والحمد لله حتى مباراة نصف نهائي كأس آسيا، وهُو أبرز لاعب ونجم أمام الهلال عَنّْدما بدأت المشاكل خسروا النصر وخرجوا من كأس آسيا.

وأضاف بندر الرزيحان “تخيلوا أن حمدالله عاد للعب فِيْ الفريق الرديف وممارسة الرياضة فِيْ الصباح، بعد أن كان أول نجم فِيْ الفريق، ولا أحد يستطيع التحدث معه، ينزل إلَّى الاحتياطي، ولماذا لا لقد اتهمته بأنه غير لائق.

وأضاف الرزيحان “المشكلة الحقيقية تكَمْن فِيْ تصوير الفِيْديو الذي خرج فِيْ الديربي ضد الهلال، وانقلب العالم ضده ولم يجلس حتى النصر، فقد خسر أحد أهم أسلحته الهجومية، إذا ليس أكثر “. مهم.”