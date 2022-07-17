الرسوم “المسروقة” تطيح برئيس هِيْئة الأنفاق المصرية من منصبه

أقال وزير النقل المصري كامل الوزير، الأحد، عصام عبد القادر من منصبه كرئيس للهِيْئة القومية للأنفاق، وعيّنه مستشارا بمكتب الوزارة.

كَمْا أصدر الوزير قرارا بتكليف شريف حسن محمد ليل بالقيام بمهام رئيس الهِيْئة. ربطت وسائل إعلام مصرية قرار إعفاء والي بأزمة الرسوم الجدارية فِيْ محطة مترو بالعاصمة المصرية القاهرة. اتهم الفنان الروسي جورجي كوراسوف المصممة المصرية غادة والي باستخدام لوحاتها فِيْ محطة مترو. كلية البنات “بدون إذنه أو ذكر اسمه. ونشر الفنان الروسي على حسابه الرسمي بموقع “فِيْسبوك”، فِيْ 2 يوليو، قائلًا “استخدموا لوحاتي فِيْ مترو أنفاق القاهرة دون إذني أو حتى ذكر اسمي!”، الأمر الذي أثار ردود فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي. .

أفادت وسائل إعلام محلية أن قرار وزير النقل المصري إقالة الدكتور عصام والي رئيس الهِيْئة القومية للأنفاق جاء بعد نقاشات عديدة وأزالت شركة RATP الفرنسية اللوحات الجدارية المسروقة والتي تم استخدامها دون إذن من الفنان الروسي. .

أصدر وزير النقل المصري قرارا بإقالة رئيس الهِيْئة القومية للأنفاق، بعد اجتماع مع عدد من العاملين فِيْ شركات الشركة القابضة للنقل البري والبحري والشركة القابضة للطرق والكباري. الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو.

وأوضحت وزارة النقل فِيْ بيان لها أن التغييرات تأتي لضخ دماء جديدة فِيْ قيادة هِيْئة الأنفاق فِيْ ضوء المشاريع الضخمة الجاري تنفِيْذها حالياً، ومنها القطار الكهربائي السريع ومراحل القطار الكهربائي الخفِيْف LRT والمرحلتين. مشاريع السكة المفردة وانجاز شبكة المترو.

وفِيْ وقت سابق قامت الشركة الفرنسية بإزالة الرسوم من محطة كلية البنات فِيْ مترو الأنفاق ونشرت على صفحتها الرسمية على موقع “فِيْسبوك” مقطع فِيْديو يظهر فِيْه العاملات يرفعَنّْ الرسوم التي واجهت اتهامات بالسرقة لمصممتها غادة والي، خاصة بعد أعلن الفنان الروسي جورجي كوراسوف، مقاضاة المسامة والي وشركتها والشركة الفرنسية. .

قال الفنان الروسي جورجي كوراسوف، فِيْ تصريح سابق لـ “العرب اليوم الإخبارية”، إنه علم بـ “سرقة” أعماله بحسب الرسائل التي تلقاها عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وأضاف “كوراسوف” أن الرسائل التي تلقاها عبر حساباته كانت من مواطنين مصريين، وتحدثوا معه حول محتويات مترو الأنفاق من عمله الخاص، موضحين أنه يبحث فِيْ السبل الممكنة لاستعادة حقه.

وختم “كوراسوف” تصريحه لـ “العرب اليوم الأخبار” “ماذا ستفعل لو عثرت على سيارة مسروقة منك أعيد طلاؤها بلون مختلف وعرضت فِيْ مزاد سيارات نادر”