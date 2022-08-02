الرضاعة الطبيعية تقي الطفل والأم من هذه الأمراض

شددت هيئة الغذاء والدواء على أهمية الرضاعة الطبيعية لحماية الأطفال من المشاكل الصحية.

تقوية جهاز المناعة

وقالت هيئة الغذاء في إنفوجرافيك أصدرته إن الرضاعة الطبيعية تحسن الوظيفة الطبيعية لجهاز المناعة لدى الأطفال وتقلل من مخاطر الإصابة بمرض السكري والسمنة في وقت لاحق في الحياة.

وأضاف أن الرضاعة الطبيعية تساهم أيضًا في الحد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية لدى الأم، بالتزامن مع أسبوع الرضاعة الطبيعية العالمي.

الرضاعة الطبيعية في الساعة الأولى من الولادة

وكانت هيئة الغذاء والدواء قد طالبت في وقت سابق بضرورة إرضاع الطفل في الساعة الأولى بعد الولادة مما يساعد في حمايته مستقبلاً من بعض الأمراض.

أكدت هيئة الغذاء والدواء أن حليب الأم هو الغذاء الأمثل لنمو صحي وصحي للطفل، وأوضحت “من المهم تشجيع الأمهات على إرضاع أطفالهن رضاعة طبيعية خلال الساعة الأولى من الولادة، لحمايتهم في المستقبل من السمنة. والتهابات الصدر والحساسية والربو ”.

وأضاف أن حليب الأم هو الغذاء المثالي للطفل ويوفر جميع العناصر الغذائية لنمو صحي.