الرقائق الإلكترونية.. هل تشعل حرباً عالمية

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هل تشعل الرقائق الإلكترونية حربًا عالمية ما علاقتها بأزمة أمريكا والصين فِيْ تايوان تركزت أولى حلقات برنامج بيزنس + مع محمد الزمزمي.

تتناول الحلقة ألغاز أزمة تايوان بعد الزيارة الأخيرة لرئيس مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلَّى تايوان وتصاعد الصراع الصيني الأمريكي، الأمر الذي أثار مخاوف عالمية من اندلاع حرب عالمية.

تحلل “Business +” مخاطرها وتأثيرها على صناعة أشباه الموصلات، والتي تمثل 90٪ من الإنتاج العالمي لتايوان.

أشباه الموصلات أو الرقائق الإلكترونية هِيْ عقل الأجهزة الحديثة ومكون رئيسي فِيْ صناعة الأجهزة الإلكترونية وأجهزة الاتصالات وأجهزة الكَمْبيوتر والرعاية الطبية والأنظمة العسكرية وأنظمة النقل والمعدات وأجهزة إنتاج الطاقة النظيفة وغيرها.

يناقش البرنامج جهُود عدة دول دولية وعربية للتفكير فِيْ حلول بديلة والاستثمار فِيْ بناء مصانع مستقبلية لتصنيع الرقائق لتقليل الاعتماد شبه المطلق على تايوان، وذلك بحسب الفترة الزمنية التي تتراوح بين 3 إلَّى 5 سنوات للبناء. مصنع أشباه الموصلات.