الرقابة تطلب ة دينية لفِيْلم “شرط المحبة” بطولة منى زكي وإياد نصار

كشفت المخرجة المصرية، هالة خليل، عَنّْ مصير فِيْلم “حالة الحب” الذي كان من المقرر تصويره الفترة الماضية، قبل أن ترفض الرقابة تجديد ترخيصه.

وقال خليل إنه تواصل مع الرقابة مرة أخرى بعد أن جعلوا المنتج يخسر مبالغ كبيرة بعد بدء المسرحية، لكن رئيسها خالد عبد الجليل لم يعط سببًا واضحًا لتوقيف الفِيْلم.

وأكدت هالة خليل، فِيْ تصريحات لـ “العرب اليوم”، أن هِيْئة الرقابة طلبت مؤخرًا عرض الفِيْلم على لجنة فقهِيْة لحل مسألة الموافقة عليه وأوضحت أن موضوعه لا يتعارض مع القيم الدينية.

وأشار إلَّى أنه بعد الرد على طلب خالد عبد الجليل، لم يبد أي تحفظات ولم يحدد موافقته على الفِيْلم، الأمر الذي جعل التصوير صعبًا حتى الآن، مشيرًا إلَّى أن الموضوع أصبح نوعًا من “التخصيص” فِيْ الفِيْلم. فِيْ خضم التعَنّْت القائم المجهُول أسبابه.

وأضاف أنه يأمل أن يستجيب رئيس هِيْئة الرقابة لصناع الفِيْلم لتجديد المشكلة والعمل على حلها بسرعة، حيث أن هناك رغبة فِيْ أن يخرج الفِيْلم الآن.

وأشارت هالة خليل إلَّى عدم علمها بسبب رفض خالد عبد الجليل الموافقة على الفِيْلم فِيْ الوقت الحالي، خاصة أنه سبق له أن طلب تشكيل لجنة لة الفِيْلم، وفِيْ ذلك الوقت قدمت التعليقات والتعديلات. فعل، وتم ذلك دون اعتراض، ثم تمت الموافقة على الفِيْلم، وكان ذلك قبل عام ونصف، مما يشير إلَّى أن أول إذن للفِيْلم كان عام 2017، وبعد ذلك تم تأجيل التصوير بسبب ظروف الإنتاج. تجديد التصريح فِيْ العام الثاني 2022، ولم يبدأ التصوير أيضًا، لكن بعد ذلك رفض خالد عبد الجليل العمل مجددًا رغم تجديد التصريح كل عام.

وتابعت هالة خليل التي تريد إنهاء هذه الأزمة بالرقابة أن تبدأ تصوير فِيْلم بطولة منى زكي وإياد نصار، معلّقة أنه لا توجد أزمة فِيْ الفِيْلم أو أسماء المشاركين فِيْ العمل لأنهم شاركوا فِيْ الفِيْلم “. أصدقائي وأعزهم “رافضين الربط بين العملين لأن القِصَّة ليست متشابهة.

وأشارت هالة خليل إلَّى أن فِيْلم “حالة الحب” يتناول العديد من القصص عَنّْ الحب فِيْ أشكال مختلفة من العلاقات، مشيرة إلَّى أن أزمة الرقابة حدثت فجأة دون أن يتوقعها أحد، لأن صناع الفِيْلم آمنوا بالتجديد دون مشكلة أن الفِيْلم كان. تمت الموافقة عليها مسبقًا.