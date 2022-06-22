الرقم المجاني حملة الراجحي للحج المجاني 1443 .. شروط وخطوات التسجيل

بعد إعلان حملة الراجحي للحج المجاني ، يبحث الكثير من السعوديين عن كل تفاصيل الحملة ، من شروط الحج المجاني وخطوات التسجيل ورقم الحملة المجانية. لذلك سنتناول كل ما يتعلق بالحملة في الأسطر التالية حيث تعد حملة الراجحي من أحدث الحملات الخيرية في المملكة العربية السعودية خلال الفترة الحالية ، لأنها مجانية تمامًا دون أي تعويض مالي ، حيث تهدف إلى تقديم أكبر عدد ممكن من الخدمات لزوار بيت الله الحرام.

حملة الراجحي للحج المجاني 1443

يبحث الكثيرون عن رقم هاتف للتسجيل في هذه الحملة ، ولإتاحة الفرصة لزيارة البيت الحرام. وأعلنت الحملة عن رقم هاتف محمول يسهل الاتصال والتسجيل مجانًا ، والرقم المعلن هو كالتالي 920027768.

شروط التسجيل لحملة الراجحي المجانية

يجب استيفاء بعض الشروط المطلوبة للتسجيل في حملة الراجحي للحج الحر ، والشروط كما يلي:

يجب أن يكون المتقدم للحج بالغًا ، مسلمًا عاقلًا ، أي يتمتع بالأهلية القانونية.

عدم زيارة بيت الله الحرام في موسم الحج سابقاً ، أي عدم أداء فريضة الحج من قبل.

الجنسية السعودية لمقدم الطلب.

ألا يعاني المتقدم من مرض جسدي يعيق حركته واستمتاعه بأداء مناسك الحج.

ألا يزيد عمر المتقدم للحج عن 65 سنة.

يشترط في سن الحاج أن يزيد عن 25 سنة إذا كان أعزب ، و 18 سنة إذا كان محرماً.

وجود هاتف نقال لمقدم الطلب.

غير مصاب بفيروس كورونا.

حصول الحاج على تصريح حج موثق من الجهات المختصة.

الحصول على جميع جرعات لقاح كورونا الكامل حسب نوع كل لقاح.

لا يحتاج الحاج إلى غسيل كلوي ، وإذا كان يعاني منه وشفاه الله يشترط مرور ستة أشهر على آخر مرة أدخل فيها المستشفى.

تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية بشكل كامل وأهمها ارتداء الكمامة.

التواصل المباشر والفوري مع الطبيب فور شعورك بأي أعراض لفيروس كورونا.

خطوات التسجيل في حملة الراجحي للحج المجاني 1443

أتاح الراجحي التسجيل في حملة الراجحي للحج المجاني 1443 من خلال الخطوات التالية: