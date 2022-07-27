الرقم المجاني لبنك الراجحي للتمويل العقاري ،يعتبر مصرف الراجحي من أكبر البنوك الإسلامية واهمها في المملكة العربية السعودية والوطن العربي التي توفر للعملاء امتلاك التمويل العقاري وفق ضوابط وأحكام الدين الإسلامية وذلك لشراء شقة أو عقار أو تملك قطعة أرض ليتم البناء، ويوفر مصرف الراجحي لعملائه خدمات التمويل العقاري المختلفة لشراء عقار أو التمويل العقاري الدفع مقدماً أو الدعم العقاري.

الرقم المجاني لمصرف الراجحي للتمويل العقاري

يتم توفير الرقم المجاني لمصرف الراجحي للتمويل العقاري المدعوم والذي يقوم على مبدأ المرابحة ويساعد جميع المواطنين المستوفين لشروط التمويل العقاري والتي يقدمها البنك للمستحقين لهذا التمويل وذلك بهدف ليستفيد المواطنون من التمويل العقاري المدعوم لجميع السعوديين.

حيث يمكن للعملاء الاستعلام عن كل ما يتعلق بالتمويل العقاري المدعوم والذي يقدمه مصرف الراجحي على الرقم المجاني لمصرف الراجحي للتمويل العقاري والذي يكون عبر الرقم التالي 920003344 على مدار عشرين- أربع ساعات.

حيث يمكن للعملاء الاتصال بالرقم المجاني لمصرف الراجحي، سواء كانوا داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها، في أي وقت، كما تتوفر المكالمة أيضًا في أيام العطل الرسمية.

بالإضافة إلى توفير رقم خاص لتمويل مصرف الراجحي وهو كالتالي 8001241222

وتزويدنا برقم الهاتف المصرفي لمصرف الراجحي، للاستعلام عن أي استفسارات حول الحسابات الجارية، على رقم الهاتف الموحد، والموجود على الرقم التالي 920003344.

هذا بالإضافة إلى أن مصرف الراجحي يوفر رقمًا خاصًا لخدمة العملاء، وذلك من خلال الرقم التالي 0114603333.

ورقم مميز لعملاء مصرف الراجحي الجدد، من خلال رقم الهاتف 8001241222.

بالنسبة لشكاوى العملاء، يمكنهم الاتصال على رقم هاتف مصرف الراجحي 920003344.

كما يوفر مصرف الراجحي رقم عميل التميز من خلال الرقم التالي 8001248880.

كما يمكنك تقديم طلب قرض عقاري من مصرف الراجحي عبر الرابط

شروط الرهن العقاري مدعومة من مصرف الراجحي

من خلال الاتصال بالرقم المجاني لمصرف الراجحي للتمويل العقاري، يمكنك التعرف على مجموعة من شروط التمويل العقاري المدعوم، ومن أهمها ما يلي

أن يكون المستفيد من الرهن العقاري سعودي الجنسية.

يجب أيضًا قبول العميل الذي يتقدم بطلب للحصول على تمويل عقاري من مصرف الراجحي من قبل صندوق التنمية العقارية، مما يسمح له بالحصول على القرض المدعوم من البنك.

أن يكون موظفاً حكومياً أو خاصاً وتحويل الراتب إلى مصرف الراجحي.

الحد الأقصى للأجر المخصص للعميل، حتى يكون مؤهلا للحصول على التمويل المدعوم، هو 500.000، أو خمسمائة ألف ريال سعودي، ويمتد إلى 30 سنة من بداية التمويل.

يتم سداد التمويل الإضافي من صندوق التنمية العقارية في مدة أقصاها ثلاثون سنة.

يتم تحديد نسبة الأرباح أيضًا من قبل صندوق التنمية العقارية، والذي يتم تحديده وفقًا للفئة التي يعتمد عليها العمل ومعايير أخرى.

يجب على العميل المستفيد من التمويل العقاري المدعوم تسجيل العقار باسم مصرف الراجحي، بحيث يقوم البنك بسداد المبلغ المستحق الذي يشمل رأس المال والأرباح طوال فترة التمويل.

أن لا يقل راتب طالب التمويل العقاري المدعوم عن 2000 ريال، أما راتب التقاعد فلا يقل عن 1900 ريال.

ما هي المستندات المطلوبة للحصول على تمويل الراجحي المدعوم

يمكن لجميع العملاء الراغبين في الحصول على تمويل عقاري مدعوم تقديم الأوراق المطلوبة والضرورية، والتي يمكنك تحديدها من خلال الاتصال بالرقم المجاني لمصرف الراجحي للتمويل العقاري. الأوراق هي كما يلي

يقدم المتعامل استمارة التمويل، ويكتب ويسجل كافة البيانات المطلوبة عن العميل الراغب في الحصول على تمويل عقاري مدعوم.

صورة من بطاقة الهوية الوطنية، ويجب أن تكون سارية المفعول، لإثبات أن المستفيد من هذا التمويل مواطن سعودي.

إحضار خطاب توظيف من مكان عمل العميل يثبت راتب العميل.

يجب على العميل الحصول على التوقيع النهائي من أجل الحصول على الرهن العقاري من مصرف الراجحي.

إحضار نموذج تحويل الراتب من جهة العمل الحالية التي يعمل فيها المستفيد من التمويل العقاري، مع إحضار مستند التحويل مختوم من جهة العمل.

تقديم المستندات المتعلقة بالعقار مثل صك الوجهين.

العمل على تقديم رسم تخطيطي لموقع العقار المراد الحصول على تمويل له عن طريق مصرف الراجحي.

تقديم بيان بالمساحة في حال وجود اختلاف في مساحة الأرض المحددة والمسجلة في طلب التمويل العقاري.

اهمية التمويل العقاري من مصرف الراجحي

مصرف الراجحي من أشهر وأعرق البنوك السعودية التي تقدم خدمات متميزة لعملائها من خدمات التمويل العقاري والعديد من القروض المختلفة. لذلك فإن التمويل العقاري له أهمية كبيرة على النحو التالي

يساعد مصرف الراجحي في توفير التمويل العقاري للعديد من المواطنين السعوديين، من أجل تقديم الحلول المختلفة وتقديم الدعم اللازم لهم.

حيث استطاع توفير الرقم المجاني لمصرف الراجحي للتمويل العقاري حتى يتمكن عملاء البنك من التواصل معه والاستفسار عن كل ما يتعلق بموضوع التمويل العقاري والتعرف على الشروط والأوراق المطلوبة وكيفية التقديم. تطبيق.

من مميزات التمويل العقاري من مصرف الراجحي أنه يوفر التسهيلات اللازمة لشراء فيلا أو شقة أو بناء منزل بدءاً من شراء قطعة أرض وحتى تمويل مواد البناء.

حيث يتم شراء الأراضي من قبل مصرف الراجحي وبنائها كمبنى استثماري، من ناحية أخرى، فإن ذلك يساعد على تطوير الاستثمار العقاري في المملكة.

يوفر البنك التسهيلات والمساعدات اللازمة للعملاء، من أجل الحصول على ملكيتك للعقار، ويتم الدفع بتسهيلات مريحة للغاية لا يشعر بها العميل.

وذلك بتحصيل الإيجارات في حالة امتلاك عمارة سكنية، بحيث يتم خصم نسبة ربح البنك، ويحصل العميل على نسبته الخاصة، وفق الشروط المنصوص عليها في عقد التمويل العقاري.

ما هي شروط الرهن العادي لمصرف الراجحي لشراء فيلا أو شقة

يساعدك الرقم المجاني لمصرف الراجحي للتمويل العقاري على التعرف على شروط التمويل العقاري لامتلاك فيلا أو منزل سكني، ويتم وضع مجموعة من الشروط المهمة لها، وهي كالتالي

عند الحصول على تمويل عقاري من مصرف الراجحي يمكنك تحديد قيمة التمويل، حيث يوفر البنك تمويلًا يصل إلى 58 ضعفًا لراتب العميل، ومدة التمويل حوالي 20 عامًا.

يمكن لمصرف الراجحي أيضًا تمويل حوالي 82 ضعف الراتب الشهري للعميل، إذا استمرت فترة التمويل لمدة 30 عامًا.

نسبة التمويل ثابتة في بداية سنوات التمويل حيث تتم تها كل ثلاث سنوات.

أن يتم بناء المنزل السكني أو الفيلا كمبنى متكامل.

ويجب أن يكون عمر المتقدم حوالي 25 سنة لا يقل عن ذلك، ليتم قبوله في التمويل العقاري بمصرف الراجحي.

يجب أيضًا تقديم سند منفصل للمنزل أو الفيلا التي يرغب في بنائها أو شرائها.

ألا تزيد المساحة الإجمالية للفيلا عن 200 متر مربع، وألا تزيد مساحة الأرض المقامة عليها المنزل عن 80 متراً مربعاً.

يعتبر بنك الراجحي واحداً من أهم واكبر البنوك بالمملكة العربية السعودية، وقد تم انشاءه عام 1957م براس مال بلغ مجموعها 80 مليار دولار أمريكي، ورأس مال مدفوع قدره 6.77 مليار دولار أمريكي ومجموعات كبيرة من الموظفين، ويقدر رأس ماله في الوقت الحالي بحوالي 25.000.000.000 ريال سعودي.