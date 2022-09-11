الرقم المجاني لحساب المواطن لاستقبال الشكاوى، اطلقت المملكة العربية السعودية نظام للشكاوي عن طريق استقبال الشكاوي عبر رقم مجاني، يمكن للعملاء ان يقوموا بطلب اي شكوى عن طريق الاتصال على الرقم المجاني الذي اتاحته المملكة العربية السعودية وذلك لحمايه الاسر من اثار الاصلاحات الاقتصادية في المملكة العربية السعودية، ويمكن الاتصال على الرقم 1440 مجانا لطلب اي استفسار عن الشكاوى الذي يتم تقديمها.

رقم حساب المواطن المجاني

رقم حساب المواطن المجاني هو 19912 وهو شامل لكافه مدن المملكة العربية السعودية يمكن التواصل من خلال هذا الرقم عبر اي هاتف مجانا، للاستفسار عن اي معلومه في حساب المواطن حيث يتم تعيين فريق للقيام بالرد على المواطنين وحل مشاكلهم، في حساب المواطن يعمل رقم حساب المواطن طيلة ايام الأسبوع ما عدا يوم الجمعة والسبت من الساعة 8:00 صباحا الى الساعة 10:00 مساء، ويتيح تقديم الخدمات واستقبال الشكاوي من المواطنين السعوديين.

الاستعلام عن حساب المواطن برقم الهوية

للاستعلام عن حساب المواطن برقم الهوية يجب الدخول الى البوابه الالكترونيه الخاصه بحساب المواطن عبر الرابط التالي، باتباع الخطوات التاليه يقوم الشخص باكمال كافه الاجراءات للاستعلام برقم الهوية:

الدخول الى البوابة الالكترونية لحساب المواطن.

عمل تسجيل دخول لحساب المستخدم برقم الهوية.

الضغط على ايقونة دراسة الاهلية.

ستظهر نتائج الاستعلام بصورة مباشرة.

تقديم الشكاوى حساب المواطن

يتم تقديم الشكاوى والاعتراضات على حساب المواطن من خلال البوابه الالكترونيه الذي اتاحته المملكه العربيه السعوديه وعبر الخطوات التالية:

الدخول إلى البوابة الإلكترونية لحساب المواطن.

تسجيل الدخول إلى حساب المواطن.

الضغط على قائمة دراسة الأهلية.

تظهر نتيجة غير مؤهل.

الضغط على أسباب عدم استحقاق العائل.

الضغط على أيقونة تقديم اعتراض أسفل الصفحة.

رفع المستندات المطلوبة.

يتيح رابط بوابه حساب المواطن العديد من الخدمات للمواطنين السعوديين وتسهيل الوصول الى الخدمات والبحث عن كافه الاستعلامات الخاصة بالمواطن، وتقديم الاعتراضات والشكاوى وكافه الاستحقاقات، ويتم الرد من البوابة عبر الرقم المجاني 19912 لحساب المواطن والذي يتاح الى كافه مواطنيه السعودية، ومن خلال الرقم 19912 يتم استقبال الاستفسارات والشكاوى عن طريق فريق العمل في البوابة لحساب المواطن.