الركراكي يقترب من تدريب المغرب خلفًا لخليلوزيتش

يستعد وليد الركراكي، مدرب فريق الوداد المغربي الأول، لترك التدريبات في القلعة الحمراء.

يقترب وليد الركركي من تولي مسؤولية التوجيه الفني للفريق المغربي الأول لكرة القدم خلفا لخليلودزيتش قبل المونديال بعقد لمدة 3 سنوات.

وذكرت تقارير إعلامية أن وليد الركركي ارتبط بتدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجزيرة في الفترة المقبلة.

إذا ترك وحيد خليلودزيتش المنتخب المغربي لكرة القدم، فسيكون الأقرب لتولي مهمة تدريب المنتخب المصري.

يذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم كان قد أعلن عن رحيل إيهاب جلال، مدربا للمنتخب المصري، بعد قيادة الفراعنة في 3 مباريات فقط.