الركود التضخمي.. “الوحش الصامت” يفترس أرباح عمالقة “السلع الاستهلاكية”

وافق العديد من عمالقة إنتاج السلع الاستهلاكية فِيْ الولايات المتحدة بالإجماع على أن أرباحهم ستتضرر هذا العام بسبب الركود التضخمي.

تشير الشركات إلَّى أن موسم الأرباح الحالي لن يكون مثاليًا، وتقول شركة PepsiCo فِيْ صباح يوم 12 يوليو إنها تتوقع نتائج أعمال غير عادية. فِيْ أسعار وجباتهم الخفِيْفة.

بعد ذلك أعلن كبار منتجي السلع الاستهلاكية عَنّْ أرباح تحاكي نتائج “بيبسي” ومنهم “كلوروكس” و “كوناجرا براندز” و “كرافت هاينز”. اختلفت تفاصيل الأرقام باختلاف الشركات، فقد أعلن بعضها عَنّْ انخفاض حاد فِيْ المبيعات، فِيْما جاءت بيانات أخرى دون تغيير فِيْ هذا الصدد.

الاتجاه العام لكبار المنتجين للسلع الاستهلاكية كان واضحا فِيْما يتعلق بوقف نمو الإنتاج وارتفاع الأسعار لزيادة معتدلة فِيْ الإيرادات، وهذه هِيْ نسخة الشركات الأمريكية من قِصَّة الركود التضخمي الكبير.

قال مايكل بيكر، محلل التجزئة فِيْ DA Davidson & Co، “إنه نمو فِيْ المبيعات، لكنه ليس نموًا صحيًا للمبيعات. الأمر كله مجرد تضخم.”

على الرغم من أن المستثمرين يجدون هذا المزيج مقبولاً بما يكفِيْ الآن لأن سوق الأسْهُمْ قد نما منذ بداية موسم الأرباح ؛ ومع ذلك، فهُو غير مقبول للمستهلكين الذين يفقدون القوة الشرائية بسرعة ويغضبونهم، كَمْا أنه ليس جيدًا للاقتصاد بشكل عام أو منظور الاحتياطي الفِيْدرالي الذي يتدافع لخفض التضخم من أعلى مستوياته فِيْ أربعة عقود.

فِيْ خضم طفرة الأرباح فِيْ يوليو، أعلنت الحكومة عَنّْ انكَمْاش طفِيْف فِيْ الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني على التوالي، مما أدى إلَّى تعطيل الانتعاش السريع الذي شهدته فِيْ العام السابق. هذا تغيير منطقي، لأنه عَنّْدما تتوقف الشركات عَنّْ زيادة إنتاجها، يصعب على الاقتصاد أن ينمو.

التضخم المصحوب بركود كبير خارج حدود أمريكا

قالت دانون إنها رفعت أسعار منتجاتها سبع مرات فِيْ أمريكا الشمالية خلال النصف الأول من هذا العام، مع زيادات متفاوتة فِيْ أجزاء مختلفة من محفظة الشركة الغذائية. كَمْا شهدت بعض الدول الأوروبية زيادة فِيْ أسعار منتجات الشركة الفرنسية مرتين أو ثلاث مرات.

رفعت نستله، أكبر مصنع للأغذية فِيْ العالم، أسعار منتجاتها بنسبة 9.8٪ فِيْ أمريكا الشمالية خلال النصف الأول من عام 2022 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، أي ضعف متوسط ​​الزيادة فِيْ أوروبا.

من ناحية أخرى، فإن أحجام مبيعات الشركات المنتجة للسلع الاستهلاكية تصمد بشكل أفضل فِيْ أوروبا بشكل عام.

يعد ركود مبيعات منتجي السلع الاستهلاكية فِيْ الولايات المتحدة علامة واضحة على أن المستهلكين ينفقون الكثير من مدخراتهم أثناء الوباء ويشعرون الآن بالضغط، لذا فهم يقاومون.

ولكن يبدو أن العديد من الرؤساء التنفِيْذيين لا يهتمون كثيرًا لأن رفع الأسعار لم يعد من المحرمات كَمْا كان فِيْ معظم العقدين الماضيين، حيث أن زيادة الإيرادات بمتوسط ​​معدل تضخم سنوي يزيد عَنّْ 2٪ أسهل بكثير من خلال زيادة الأسعار من محاولة زيادة الإنتاج فِيْ ظل اقتصاد صعب. ابحث عَنّْ عاملين فِيْه، حتى لو انخفضت أحجام المبيعات قليلاً نتيجة لارتفاع الأسعار، فليكن ذلك. ووفقًا لبلومبرج، فإن الطفرة الاستثنائية فِيْ الطلب على بعض السلع أثناء الوباء بدأت تتلاشى.

تراهن العديد من الشركات على “عودة الأشخاص” للشراء بمجرد استقرار الاقتصاد وعودة ديناميكيات البيع بالتجزئة إلَّى طبيعتها … إذا استمرت الشركات فِيْ خسارة حصتها فِيْ العام المقبل، فسوف تولي المزيد من الاهتمام، كَمْا قال نيل سوندرز، المحلل الأمريكي فِيْ شركة الاستشارات العالمية. بيانات. من الصعب جدا فِيْ الوقت الحالي معرفة ما هُو مؤقت وما هُو دائم “.

انخفض إنتاج المصانع الأمريكية فِيْ يونيو للشهر الثاني على التوالي، متأثرًا بانخفاض إنتاج السلع الاستهلاكية.

قالت Ball هذا الشهر إنها أوقفت إنتاج علب المشروبات فِيْ فِيْنيكس وسانت بول، مينيسوتا، وأجلت بناء مصنع بالقرب من لاس فِيْجاس، بسبب “تباطؤ طلب العملاء الناتج عَنّْ زيادات الشركات فِيْ أسعار التجزئة من أجل تمرير التكاليف التضخمية للمستهلكين “. خاصة فِيْ الولايات المتحدة.

أخطرت ستاربكس وكوكا كولا وكيمبرلي كلارك وتشرش آند دوايت، صانعو صودا الخبز من Arm & Hammer ومنظف OxiClean، (OxiClean) جميع المبيعات الفصلية التي تندرج بدرجة أو بأخرى بموجب سياسة رفع الأسعار بشكل كبير كَمْبيعات ينخفض ​​الحجم.

تعد Conagra Brands، وهِيْ مجموعة طعام مترامية الأطراف ومقرها شيكاغو، واحدة من أفضل الأمثلة فِيْ هذا الصدد. قفز مقياس رئيسي لإيرادات الشركة التي أبلغت عَنّْ النتائج فِيْ 14 يوليو بنسبة 6.8٪ خلال الأشهر الثلاثة الماضية فِيْ 29 مايو، وذلك بفضل زيادة الإيرادات بنسبة 13٪. فِيْ متوسط ​​أسعارهم بالإضافة إلَّى تغيير فِيْ تنوع منتجاتهم. ومع ذلك، انخفضت كَمْية البضائع المباعة بنسبة 6.4٪.

جاءت أكبر الانخفاضات فِيْ مبيعات الأقسام فِيْ كوناجرا، لا سيما فِيْ خطوط البقالة والوجبات الخفِيْفة التابعة للشركة، والتي تقدم خلطات كعكة Slim Jims و Duncan Hines، بالإضافة إلَّى المنتجات الغذائية المبردة والمجمدة التي تصنع الخضار. وجبات عين الطيور ووجبات الاختيار الصحي، حيث انخفضت المبيعات بنسبة 7.2٪ و 8.1٪ على التوالي. وقالت الشركة إن ارتفاع الأسعار تسبب فِيْ انخفاض المبيعات فِيْ تلك القطاعات التي تمثل معظم أعمال الشركة.