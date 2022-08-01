وضعت التغيرات الدولية السريعة الاقتصاد العالمي اليوم فِيْ مرحلة حاسمة من تاريخه. تشير الأرقام إلَّى أن العالم على أعتاب ركود.

فِيْ الوقت الحالي، نرى مقاومة شرسة مع السياسة النقدية المتشددة فِيْ الولايات المتحدة الأمريكية للتضخم، بينما ألمانيا على طريق الأسف منذ إعلانها تقليل الاعتماد على الغاز الروسي. بينما بريطانيا غارقة فِيْ أرقام سلبية، والصين تدخل دائرة الخوف، بسبب تسارع التداعيات المستمرة للوباء وإغلاقه، بالإضافة إلَّى فقاعة عقارية تلوح فِيْ أفق الاقتصاد.

أمريكا تحارب رعب التضخم

وسجل الاقتصاد الأمريكي انكَمْاشا للربع الثاني من العام على التوالي، فِيْ خطوة تعتبر فِيْ كثير من البلدان ركودا اقتصاديا.

وبحسب لغة الأرقام، سجل الاقتصاد الأمريكي انكَمْاشًا سنويًا بنسبة 1.6 فِيْ المائة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري 2022، وتلفت هذه البيانات انتباهًا واسعًا فِيْ ضوء المخاوف المتزايدة بشأن الاقتصاد، وفقًا لما أوردته هِيْئة الإذاعة البريطانية.

يؤدي الانكَمْاش فِيْ الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني على التوالي إلَّى زيادة خطر وقوع الاقتصاد الأمريكي فِيْ حالة ركود بحلول نهاية العام.

يأتي ذلك فِيْما بلغ معدل التضخم فِيْ الولايات المتحدة 9.1٪ فِيْ يونيو الماضي وهُو الأكبر منذ 4 عقود (منذ 1981).

تتجه الميزانية الفِيْدرالية الأمريكية نحو أدنى عجز منذ 4 سنوات، مع انتهاء الإنفاق على التحفِيْز المتعلق بوباء كورونا.

توقع صندوق النقد الدولي، فِيْ تقرير صادر فِيْ أواخر تموز (يوليو) 2022، أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لأمريكا، أكبر اقتصاد فِيْ العالم، بنسبة 2.3٪ هذا العام، بانخفاض كبير عَنّْ تقديراته الصادرة فِيْ الشهر السابق البالغة 2.9٪. .

ألمانيا على طريق الأسف

من ناحية أخرى، شهد أكبر اقتصاد أوروبي تدهُورًا واضحًا فِيْ مؤشر مناخ الأعمال خلال شهر يوليو الحالي، حيث وصل إلَّى أدنى مستوى له منذ يونيو 2022.

تظهر البيانات أيضًا أن ألمانيا على أعتاب ركود. وبحسب المعهد الألماني للأبحاث الاقتصادية، فقد انخفض مؤشر مناخ الأعمال إلَّى 88.6 نقطة فِيْ يوليو، بعد أن كان 92.2 نقطة فِيْ يونيو، حسب ما أوردته وكالة فرانس برس.

كان التراجع حادًا بشكل خاص فِيْ القطاع الصناعي، حيث وصل التشاؤم للأشهر المقبلة إلَّى أعلى مستوى له منذ أبريل 2022.

عَنّْدما قررت ألمانيا تقليل اعتمادها على الغاز الروسي، لم تكن تدرك أنها اختارت خنق ليس فقط شعبها، ولكن اقتصادها المعطل بالفعل.

تعتمد ألمانيا – أكبر اقتصاد فِيْ أوروبا – على الغاز الطبيعي عبر خطوط الأنابيب من روسيا، والتي تمثل 35٪ من وارداتها من الوقود.

تتعرض صناعات بأكَمْلها لخطر الانهِيْار المستمر، مثل صناعات الألمنيوم والزجاج والصناعات الكيماوية، بسبب الاختناقات فِيْ إمدادات الغاز الخاصة بهم ؛ وفقًا لـ Business Insider.

سيكون لمثل هذا الانهِيْار عواقب وخيمة على الاقتصاد والوظائف بالكامل فِيْ ألمانيا.

تعد الصناعة الكيماوية، التي توظف حوالي 346 ألف شخص، ثالث أكبر صناعة فِيْ ألمانيا، وفقًا لوكالة التجارة والاستثمار الألمانية، وهِيْ وكالة ترويج الاستثمار فِيْ البلاد.

تستورد الطاقة الصناعية تقريبًا كل الغاز الطبيعي الذي تستخدمه، والذي يمثل حوالي ربع إجمالي مزيج الطاقة فِيْ البلاد، وفقًا لوزارة الاقتصاد.

قد تدفع أزمة الطاقة فِيْ البلاد بالفعل التضخم إلَّى مستويات قياسية، مما يهدد الاستقرار الاجتماعي.

بينما عدل صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي لألمانيا إلَّى 1.2٪ هذا العام و 0.8٪ فِيْ عام 2023، بينما تحد الحرب الروسية فِيْ أوكرانيا من تعافِيْ أكبر اقتصاد فِيْ أوروبا بعد الوباء.

كَمْا حذر صندوق النقد الدولي من أن ألمانيا تخاطر بفقدان 4.8٪ من ناتجها المحلي الإجمالي إذا قطعت روسيا إمدادات الغاز الطبيعي عَنّْ البلاد.

قال باحثون فِيْ المؤسسة التي تتخذ من واشنطن مقراً لها، إن العام المقبل سيشهد معظم الآثار الاقتصادية بسبب تخفِيْضات الإنتاج والضرر بالثقة الاقتصادية. وأضافوا فِيْ تقرير أن التضخم قد يرتفع بنحو 2٪ فِيْ المتوسط ​​فِيْ عامي 2022 و 2023.

بريطانيا غارقة فِيْ الأرقام السلبية

تتجه بريطانيا نحو فترة من الركود التضخمي، حيث من المتوقع أن يستمر النمو فِيْ التباطؤ فِيْ العام المقبل بينما تعاني البلاد من أعلى مستوى تضخم منذ 40 عامًا.

وفقًا للبيانات الرسمية، وصل مقياس التضخم الرئيسي فِيْ بريطانيا إلَّى أعلى مستوى له منذ 40 عامًا، عَنّْد 9.4٪ فِيْ يونيو، مما دفع بعض الاقتصاديين إلَّى رفع توقعاتهم لذروة التضخم إلَّى 12٪، وفقًا لما أوردته بيزنس إنسايدر.

أظهر استطلاع أجراه بنك سيتي الأمريكي واستطلاعات رأي “يوجوف” أن التوقعات بين الجمهُور للتضخم فِيْ 5 إلَّى 10 سنوات – أهم مقياس لبنك إنجلترا – تراجعت فِيْ يوليو للمرة الثالثة فِيْ أربعة أشهر، على الرغم من وبقيت عَنّْد 3.8٪، وهِيْ نسبة عالية بالمعايير التاريخية.

فِيْ 12 يوليو، أصدر بنك أمريكا تقريرًا عَنّْ توقعات التضخم لخمس سنوات، مشيرًا إلَّى أنه انخفض إلَّى أدنى مستوى له منذ ما يقرب من عام.

تتأثر بريطانيا بشكل خاص بالتضخم المرتفع، وارتفاع أسعار الفائدة، والزيادات الضريبية وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 0.7٪ فقط العام المقبل، وهُو أسوأ أداء فِيْ مجموعة السبع.

الصين فِيْ حالة من الخوف

دخلت الصين أيضًا فِيْ دائرة الخوف من الركود حيث أشار كبار قادة البلاد إلَّى أن القليل من التحفِيْز للنمو الاقتصادي فِيْ الطريق.

يأتي ذلك فِيْ الوقت الذي تواجه فِيْه البلاد أيضًا ضغوطًا تضخمية أكبر فِيْ الأشهر المقبلة.

سجلت الصين تراجعا حادا فِيْ نموها الاقتصادي فِيْ الربع الثاني من العام، بنمو 0.4٪ فقط، وهُو أسوأ أداء منذ 2022.

نما الناتج المحلي الإجمالي للصين بنسبة 2.5 فِيْ المائة فقط فِيْ النصف الأول من العام مقارنة بالعام الماضي.

فِيْما انكَمْش نشاط المصانع الصينية بشكل غير متوقع فِيْ يوليو، بعد تعافِيْها من تداعيات الإغلاقات التي فرضتها السلطات للحد من انتشار فِيْروس “كوفِيْد -19” الشهر السابق.

قال المكتب الوطني للإحصاء يوم الأحد فِيْ بيان أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إن مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الرسمي انخفض إلَّى 49 نقطة من 50.2 نقطة فِيْ يونيو.

كان استطلاع أجرته بلومبرج للاقتصاديين قد توقع قراءة 50.3 للمؤشر.

كان الانتعاش الاقتصادي فِيْ الصين هشًا حيث خففت الحكومة القيود لمكافحة فِيْروس كورونا مع انحسار تفشي الوباء فِيْ البلاد، لكنها شددت مرة أخرى مع عودة ظهُور الفِيْروس.

واليوم، تتعرض البنوك الصينية أيضًا للتهديد بخسارة تصل إلَّى 2.4 تريليون يوان (356 مليار دولار) بسبب تأخر المطورين فِيْ تسليم العقارات، ومئات الآلاف من المشترين الذين توقفوا عَنّْ دفع الرهُون العقارية للبنوك استجابة لتأخير المطورين.

عصر كئيب

من جانبه، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي للعامين الحالي والمقبل، مشيرًا إلَّى “توقعات أكثر كآبة” تشير إلَّى أن العالم يقترب من حافة الركود العالمي.

خفض الصندوق تقديرات الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022 إلَّى 3.2٪، أي أقل بنحو 0.4٪ من توقعات أبريل نيسان وحوالي نصف المعدل المسجل العام الماضي.

ويرى الصندوق أن “التعافِيْ المؤقت” من التباطؤ الناجم عَنّْ الوباء أعقبه تطورات قاتمة فِيْ عام 2022.