الرمز البريدي ابها والأحياء التابعة لها ، نتيجة التسائلات التي تتم مقبل المقيمين و المواطنين داخل المملكة العربية السعودية حول الرمز الرمز البريدي ابها والأحياء التابعة لها والذي يعد من ضمن أحد الأنظمة المعتمدة في المملكة السعودية ، والتي من عبرها يتم الوصول إلى موقع جغرافي المطلوب، ولكل منطقة داخل المملكة العربية السعودية رمز بريدي محدد، ونحن سوف سنتحدث عن الرمز البريدي ابها والأحياء التابعة لها ، تابعوا معنا .

ما هو الرمز البريدي

الرمز البريدي عبارة عن مجموعة من الأرقام التسلسلية التي تنقل معلومات عن السكان في مناطق جغرافية مختلفة، وهي من الخدمات الجديدة التي أضيفت إلى المملكة العربية السعودية، والهدف منها تفعيل رمز متكامل ومتكامل. النظام الرقمي في جميع قطاعات الأعمال وكذلك الأفراد، ومن خلاله يتم تحديد موقع أي مؤسسة بسهولة وسرعة، وقد غطت المملكة كافة المجالات فيه.

موقع أبها

تقع مدينة أبها على جبال السروات وتحديداً في جنوب غرب المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى أنه يوجد في شرقها وشمال شرقها محافظة (خميس مشيط)، وفي الشمال الغربي توجد محافظة (خميس مشيط). محافظة (النماص) إضافة إلى أنه من الغرب والجنوب الغربي توجد محافظة (محايل). تعتبر مدينة أبها من أهم المنتجعات الصيفية في المملكة نتيجة موقعها الجغرافي، وكذلك الوفرة النسبية التي تحصل عليها من النباتات ووفرة الأمطار، بالإضافة إلى اعتدال المناخ. المملكة العربية السعودية.

الرمز البريدي أبها

الرمز البريدي لأبها هو 61411، وفي عام 2017 سميت هذه المدينة (عاصمة الثقافة العربية)، نتيجة الاختلاف في البيئة والتطور الواضح داخل الأحياء التابعة لأبها سواء الحديثة أو القديمة، في بالإضافة إلى كونها أول مدينة سعودية تحصل على هذا اللقب، وهي أيضًا الأولى في منطقة عسير، فضلًا عن كونها مركزًا إداريًا خاصًا بها، والجدير بالذكر أنها تقع في جنوب غرب المملكة، بالإضافة إلى تبلغ مساحتها حوالي 5100 هكتار، ويعيش فيها حوالي 365،783 نسمة.

الرمز البريدي لأحياء ابها

مدينة أبها هي إحدى مدن المملكة، بالإضافة إلى كونها العاصمة الإدارية لمنطقة عسير. وتضم مقر الإمارة وفروع الوزارات. يوجد في أبها مجموعة من الأحياء، ولكل منها رمز بريدي خاص بها، وفيما يلي الرمز البريدي للأحياء التابعة لأبها

اسم الحي رمز بريدي حي العزيزية 62521 حي المروج 62527 حي الضباب 62522 حي العرين 62524 حي الورداتين 62521 حي القابل 62521 حي الخششة 62521 حي السروات 62511 منطقة مينسك 62527 حي النسيم 62526 حي الموظفين 62583 حي الخالدية 62541 حي السد 62521 منطقة الشرف 62542 حي البديع 62581 حي الربوة 62523 منطقة الهضبة 62525

الرموز البريدية في السعودية

تعتبر الرموز البريدية في المملكة العربية السعودية من الخدمات المهمة، حيث تساعد في تسهيل عمليات الشحن والتوصيل بين مدن المملكة العربية السعودية. فيما يلي مجموعة من الرموز البريدية في المملكة العربية السعودية يمكن تحديدها

مدينة رمز بريدي مكة المكرمة 21955 المدينة المنورة 41311 الرياض 11461 الدمام 31146 تبوك 71411 وابل 81411 جازان 45142 نجران 55461

وفي النهاية لمقالنا هذا نكون قد تحدثنا لكم عبر المعلومات المهمة حول التعرف على الرمز البريدي ابها والأحياء التابعة لها ، و الرموز البريدية داخل المملكة العربية السعودية ، و الرمز البريدي لأحياء ابها ، و موقع مدينة أبها .