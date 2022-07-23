الرمز البريدي ابها والأحياء التابعة لها ، نتيجة التسائلات التي تتم مقبل المقيمين و المواطنين داخل المملكة العربية السعودية حول الرمز الرمز البريدي ابها والأحياء التابعة لها والذي يعد من ضمن أحد الأنظمة المعتمدة في المملكة السعودية ، والتي من عبرها يتم الوصول إلى موقع جغرافي المطلوب، ولكل منطقة داخل المملكة العربية السعودية رمز بريدي محدد، ونحن سوف سنتحدث عن الرمز البريدي ابها والأحياء التابعة لها ، تابعوا معنا .
ما هو الرمز البريدي
الرمز البريدي عبارة عن مجموعة من الأرقام التسلسلية التي تنقل معلومات عن السكان في مناطق جغرافية مختلفة، وهي من الخدمات الجديدة التي أضيفت إلى المملكة العربية السعودية، والهدف منها تفعيل رمز متكامل ومتكامل. النظام الرقمي في جميع قطاعات الأعمال وكذلك الأفراد، ومن خلاله يتم تحديد موقع أي مؤسسة بسهولة وسرعة، وقد غطت المملكة كافة المجالات فيه.
موقع أبها
تقع مدينة أبها على جبال السروات وتحديداً في جنوب غرب المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى أنه يوجد في شرقها وشمال شرقها محافظة (خميس مشيط)، وفي الشمال الغربي توجد محافظة (خميس مشيط). محافظة (النماص) إضافة إلى أنه من الغرب والجنوب الغربي توجد محافظة (محايل). تعتبر مدينة أبها من أهم المنتجعات الصيفية في المملكة نتيجة موقعها الجغرافي، وكذلك الوفرة النسبية التي تحصل عليها من النباتات ووفرة الأمطار، بالإضافة إلى اعتدال المناخ. المملكة العربية السعودية.
الرمز البريدي أبها
الرمز البريدي لأبها هو 61411، وفي عام 2017 سميت هذه المدينة (عاصمة الثقافة العربية)، نتيجة الاختلاف في البيئة والتطور الواضح داخل الأحياء التابعة لأبها سواء الحديثة أو القديمة، في بالإضافة إلى كونها أول مدينة سعودية تحصل على هذا اللقب، وهي أيضًا الأولى في منطقة عسير، فضلًا عن كونها مركزًا إداريًا خاصًا بها، والجدير بالذكر أنها تقع في جنوب غرب المملكة، بالإضافة إلى تبلغ مساحتها حوالي 5100 هكتار، ويعيش فيها حوالي 365،783 نسمة.
الرمز البريدي لأحياء ابها
مدينة أبها هي إحدى مدن المملكة، بالإضافة إلى كونها العاصمة الإدارية لمنطقة عسير. وتضم مقر الإمارة وفروع الوزارات. يوجد في أبها مجموعة من الأحياء، ولكل منها رمز بريدي خاص بها، وفيما يلي الرمز البريدي للأحياء التابعة لأبها
|اسم الحي
|رمز بريدي
|حي العزيزية
|62521
|حي المروج
|62527
|حي الضباب
|62522
|حي العرين
|62524
|حي الورداتين
|62521
|حي القابل
|62521
|حي الخششة
|62521
|حي السروات
|62511
|منطقة مينسك
|62527
|حي النسيم
|62526
|حي الموظفين
|62583
|حي الخالدية
|62541
|حي السد
|62521
|منطقة الشرف
|62542
|حي البديع
|62581
|حي الربوة
|62523
|منطقة الهضبة
|62525
الرموز البريدية في السعودية
تعتبر الرموز البريدية في المملكة العربية السعودية من الخدمات المهمة، حيث تساعد في تسهيل عمليات الشحن والتوصيل بين مدن المملكة العربية السعودية. فيما يلي مجموعة من الرموز البريدية في المملكة العربية السعودية يمكن تحديدها
|مدينة
|رمز بريدي
|مكة المكرمة
|21955
|المدينة المنورة
|41311
|الرياض
|11461
|الدمام
|31146
|تبوك
|71411
|وابل
|81411
|جازان
|45142
|نجران
|55461
وفي النهاية لمقالنا هذا نكون قد تحدثنا لكم عبر المعلومات المهمة حول التعرف على الرمز البريدي ابها والأحياء التابعة لها ، و الرموز البريدية داخل المملكة العربية السعودية ، و الرمز البريدي لأحياء ابها ، و موقع مدينة أبها .