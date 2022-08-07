الرمز البريدي الدرعية والأحياء التابعة لها ، نتيجة التسائل الذي يتم من قبل الأشخاص داخل المملكة العربية السعودية ، حيث تتزايد أهمية رمز الدرعية البريدي والأحياء التابعة له بسبب حركة النهضة السياحية ، والذي يعد من ضمن أحد الأنظمة التي تتبناها جميع الدول حول العالم ، والتي من عبرها يتم الوصول إلى موقع جغرافي المطلوب، ولكل منطقة رقم بريدي الذي يشير إليها ، تابعوا معنا .

الرمز البريدي في المملكة العربية السعودية

يُعرف الرمز البريدي أيضًا باسم الرمز البريدي أو الرمز البريدي وهو رمز مكون من خمسة أرقام وفقًا لنظام المملكة، ولكل رقم منهم دلالة معينة، يشير الأول إلى المنطقة والثاني على القطاع حتى الرقم الأخير وهو الوحدة .. يتم استخدامه في حالة إرسال خطاب أو شحنة عبر البريد السعودي أو معظم شركات الشحن الداخلية، حيث تطلب المواقع الأجنبية أحيانًا التسليم إلى عنوان المنزل، حيث في حالة موقع “علي إكسبريس” ؛ لذلك يجب على المرء أن يعرف كيفية استخراج الرمز البريدي في أي وقت لمثل هذه الأغراض.

الدرعية الرمز البريدي

الرمز البريدي للدرعية هو 11922، ويبدأ بالرقم (1) لأن الدرعية تنتمي إلى منطقة الرياض على المستوى الإداري، وبالتالي فإن الرياض هي أول رمز بريدي يشير إلى أنه دائمًا رقم (1) .. جدير بالذكر. على عكس الرياض، فإن المملكة العربية السعودية مقسمة إلى 13 منطقة على المستوى الإداري.

الرمز البريدي لأحياء الدرعية

تتكون الدرعية من مجموعة أحياء لكل منها رمزها البريدي الخاص. فيما يلي الرموز البريدية لمعظم أحياء الدرعية

حي الدرعية 13711.

منطقة الدرعية الجديدة 13732.

حي ظهرة العودة 13734.

حي الخالدية 13713.

حي الشهداء 12572.

حي الفيصلية 13712.

حي الملك 13712.

حي السليمانية 13715.

حي الشهداء 12572.

منطقة العاصمة 13713.

حي الرقية 13712.

الرمز البريدي لأحياء منطقة الرياض

تضم منطقة الرياض بداخلها أكثر من 20 منطقة على المستوى الإداري، بما في ذلك الدرعية نفسها، وفيما يلي الرموز البريدية لهذه المناطق

منطقة الشفرة منطقة الشفرة الرياض 11461 الدوادمي 11911 وادي الدواسر 11991 حلزون 11971 عفيف 11،921 شقراء 11961 الزلفي 11،932 شقراء 11964 تنازلي 11913 حوطة بني تميم 11941 ينكمش 11912 مرات 11933 الخرج 11942 مجموع 11952 اشتعلت فيه النيران 11،923 غات 11914 نار 11941 المزاحمية 11972 حريمالا 11962 أغلق 11953 الرماح 11981 –

الاستفسار عن الرمز البريدي للدرعية والأحياء التابعة لها

حتى لا يضيع الحرف طريقه، أو تذهب الشحنة إلى مكان آخر غير الوجهة المقصودة، يجب أن تتعلم كيفية استخراج الرمز البريدي .. والخطوات كالتالي

دخول موقع Saudi Locator “”.

النقر للذهاب إلى البوابة السعودية المحددة.

من خلال الخريطة التي تظهر في الموقع، يمكنك التكبير باليد على الهاتف المحمول، واختيار منطقة الدرعية بالضغط عليها، وسيظهر رمزها البريدي في أسفل الصفحة.

يتم تكبير الدرع بحد أدنى (9000) ؛ للبحث عن حي على الخريطة، انقر عليه، وسيظهر الرمز البريدي الخاص به.

وتجدر الإشارة إلى أنه يمكن كتابة المنطقة والحي في خانة البحث بالموقع بدلاً من استخدام الخريطة يدويًا، لكن نتائج الخريطة الآلية ليست يدوية بنسبة 100٪ بسبب تشابه أسماء بعض المناطق وغيرها. أسباب.

كيفية معرفة الرمز البريدي لمنطقتى

من خلال موقع العنوان الوطني السعودي، يمكن معرفة الرمز البريدي للمنطقة، ويمكن زيارة الموقع عبر الرابط “”، وبعد ذلك يتم تفعيل خاصية GPS على الهاتف المحمول ؛ حتى تحدد الخريطة موقع الفرد على الصفحة، ويتم النقر فوق المنطقة بعد تكبيرها، ويظهر رمزها البريدي.

تعرفنا على الرمز البريدي الدرعية والأحياء التابعة لها من خلال سطور المقال السابق ، كيفية معرفة الرمز البريدي لمنطقتى ، مع توضيح خطوات امكانية العثور على الرمز البريدي للدرعية عبر الموقع المدعوم من البريد السعودي .