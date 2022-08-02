الرمز البريدي المجاردة والأحياء التابعة لها ، نتيجة التسائل الذي يتم من قبل المقيمين و المواطنين داخل المملكة العربية السعودية حول الرمز البريدي المجاردة والأحياء التابعة لها ، والذي يعد من ضمن أحد الأنظمة المعتمدة في المملكة السعودية ، والتي من عبرها يتم الوصول إلى موقع جغرافي المطلوب، ولكل منطقة داخل المملكة العربية السعودية رمز بريدي محدد، تابعوا معنا .

ما هو الرمز البريدي

الرمز البريدي هو المصطلح الذي يستخدم للإشارة إلى سلسلة من الأرقام الخاصة بمناطق مختلفة، حيث تساعد هذه الأرقام في نقل المعلومات حول الأفراد وفقًا للمجموعات الجغرافية المختلفة، وبالتالي يلعب الرمز البريدي دورًا مهمًا في التنقل داخل هذه المناطق، والتي يسهل النقل التجاري والأعمال التجارية الأخرى بين المدن.

عن المجاردة

المجاردة هي إحدى المحافظات التابعة لمنطقة عسير في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى كونها تقع في منطقة تهامة. كما تقع المجاردة في الشمال الغربي من منطقة عسير على بعد 150 كيلومترًا منها، بالإضافة إلى التواجد من الشمال (محافظة العريديات) التابع لمنطقة مكة المكرمة، بالإضافة إلى الحدوث من الجنوب ( محافظة البريق) وكذلك من الشرق (محافظة النماص) ومن الغرب (محافظة القنفذة).

الرموز البريدية لأحياء المجاردة

الرمز البريدي للمجردة هو 61937، فالمجردة من المحافظات التي تشتهر بمناخها الحار صيفاً، بالإضافة إلى اعتدال الطقس شتاءً، بينما تهطل الأمطار طوال الفصول الأربعة، وأيضاً، تشتهر المجاردة باحتوائها على بعض الأسواق الشعبية، ومنها سوق الاثنين الذي يعد من الأسواق الرئيسية في تهامة بني شهر، ويقع وسط المحافظة، بالإضافة إلى كونه أحد المراكز التجارية والعالمية. ملتقى الثقافات.

الرموز البريدية لأحياء المجاردة

وتضم محافظة المجاردة ستة مراكز هي بريق، وثالوث، والمنار، وعبس، وثربان، وجمعة ربيعة. كما تضم ​​المجاردة مجموعة كبيرة من القبائل منها بني شهر، وبني عمر، وبريق، وربيعة. يمكن تحديد الرموز أدناه. الرمز البريدي لأحياء المجاردة

اسم الحي رمز بريدي عصر النهضة 63932 الخالدية 63971 صناعي 63931 الأندلس 63971 الخليج 63973 الفيصلية 63973 الشرق 63932 تقدم 63941 ينبوع 63941 النسيم 63971 عدالة 63971

الرموز البريدية لمناطق المملكة العربية السعودية

تعتبر الرموز البريدية في المملكة العربية السعودية من أهم الخدمات فيها، وذلك لمساهمتها في تسهيل النقل والتوصيل بين مدن المملكة. لذلك نقدم فيما يلي الرموز البريدية لبعض المدن السعودية

مدينة رمز بريدي مكة المكرمة 21955 المدينة المنورة 41311 الرياض 11461 الدمام 31146 تبوك 71411 وابل 81411 جازان 45142 نجران 55461

أهمية الرمز البريدي

تكمن الأهمية الأساسية للرمز البريدي في مساعدته على توصيل البريد بطريقة فعالة وسريعة، حيث يتكون من خمسة أرقام تساهم في تحديد الموقع بدقة، سواء كان للمستلم أو المرسل، بالإضافة إلى ذلك تتجلى أهميتها في سهولة البحث عنها من خلال تحديد المدينة والشارع الذي يعيش فيه الشخص. أيضًا، بمساعدة خدمات البحث هذه، يمكن العثور بسهولة على الرمز البريدي للمنطقة في غضون ثوانٍ قليلة.

النظام البريدي في المملكة العربية السعودية

يتضمن النظام البريدي في المملكة العربية السعودية ميزة تسهيل نقل البريد بأحكامه الخاصة، وكذلك إصدار الطوابع وتحديد رسوم الخدمات البريدية والشحن والنقل بكامل المسؤولية، بالإضافة إلى النظام – إلزام أصحاب المباني بالعمل على تركيب صناديق البريد، وفرض عقوبات على من يخالف هذا النظام، وتعيين هيئة التحقيق والحكم.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد شرحنا لكم عبر السطور السابقة حول التعرف على الرمز البريدي المجاردة والأحياء التابعة لها ، و النظام البريدي في المملكة العربية السعودية ، و أهمية الرمز البريدي .